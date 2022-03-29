Неонацисты в Черкасской области избили прихожан ногами в храме

На кадрах записи видно, как украинские националисты волокут к выходу священника

Председатель СК России поручил центральному аппарату расследовать обстоятельства применения насилия к священнику православной церкви на Украине.

- По имеющимся данным, вооруженные украинские националисты в Черкасской области, применяя физическое насилие к прихожанам, вывели священника Украинской православной церкви Московского патриархата из храма и похитили его, - сообщили в СК России.

На кадрах записи видно, как украинские националисты волокут к выходу священника, а прихожан, которые пытаются этому помешать бьют на полу храма ногами.

В СК России установили, что это преступление совершено представителями территориальной обороны Черкасской области. Это те самые уголовники, которым киевские власти выдали недавно оружие. Они уже сбились в кучки махновцев, которые совершают налеты как на зажиточных граждан, так и храмы.

Также СК России возбудил два уголовных дела в связи с обстрелами украинскими военными объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах ДНР и ЛНР.

Следствием установлено, что с 27 по 28 марта военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреливали из минометов и артиллерии дома мирных жителей Донецка, Горловки, Ясиноватой, Мариуполя, Степного и Волонтеровки Донецкой Народной Республики, а также Первомайска и Михайловки Перевальского района Луганской Народной Республики.

В результате обстрелов пострадали дома, здания городской больницы, населенные пункты лишись электроснабжения и связи, есть погибшие среди мирного населения.

В результате обстрела поселка Волонтеровки Новоазовского района также погибла мирная жительница, а в Мариуполе ранения различной степени тяжести получили 8 женщин и 12 мужчин, являющихся мирными гражданами.

Кроме того, украинские военнослужащие произвели массированный прицельный обстрел с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» объектов гражданской инфраструктуры в г. Иловайск Донецкой Народной Республики, в результате чего повреждены 33 жилых дома и административные здания узловой больницы, железнодорожного вокзала, локомотивного депо, помещение банно-прачечного комплекса, а также 2 автомобиля. При обстреле погиб мирный житель, не участвующий в вооруженном конфликте.

Следователи проводят работу по сбору доказательств и выявлению военных преступников среди военнослужащих Вооруженных сил Украины и нацбатальонов.