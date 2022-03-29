Росгвадейцы поймали боевика теробороны - наводчика

Военнослужащие Росгвардии майор Д. Симутин и старший прапорщик А. Ларионов задержали участника территориальной обороны Украины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Военнослужащие Росгвардии майор Д. Симутин и старший прапорщик А. Ларионов задержали участника территориальной обороны Украины, пытавшегося прорваться на автомобиле через боевые порядки тактической группы. Кроме оружия и боеприпасов у боевика были обнаружены фото- и видеоаппаратура, а сам он обладал важной информацией, позволившей подразделению избежать потерь при выполнении боевой задачи, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве отметили, что в ходе специальных мероприятий военнослужащим Росгвардии удалось выявить нескольких пособников бандитов и обнаружить оружие и боеприпасы, в том числе противотанковую установку, автоматы, тысячи патронов, ручных гранат, а также форму с шевронами националистического батальона.

Отметим, что мобильной связи на территории ведения боевых действий нет (подавляется), а небо надежно контролируется средствами противовоздушной обороны, которые видят даже маленькие беспилотники. Потому противнику ничего не остается, как посылать диверсантов - наводчиков. Они пытаются сфотографировать боевые расчеты с привязкой к заметным на картах объектам.

Отметим, что на территории ЛНР, ДНР, в освобожденных от националистов населенных пунктах, где есть мобильная связь, тактика у наводчиков иная: туда неонацисты отправляют женщин или подростков на велосипедах с несколькими телефонами.

Они набирают оговоренные номера рядом с местами, где находятся военнослужащие или боевая техника. Сделав несколько звонков они скрываются с места, а еще через минуту туда прилетают мины.

При задержании наводчики заявляют, что их послали родственники посмотреть целы ли стекла на окнах квартиры. Как правило, наводчики начинают быстро путаться, когда их просят назвать улицу, номер квартиры или фамилии родственников. Тут же выясняется, что таких граждан в указанном доме никогда не проживало.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны опубликовало кадры работы военнослужащих подразделений военной полиции на блокпосту в Черниговской области, а также вооружение, изъятое из гражданских автомобилей, пытавшихся преодолеть блокпост.

Среди изъятого вооружения: автоматы Калашникова, иностранные гранатометы и приборы ночного видения. Все это могло быть использовано для нападений на колонны с военнослужащими и гуманитарными грузами.

Оружие находят под обивкой и фальшполом машин.

Отметим, что блокпосты усилены бронетехникой, а обойти их по лесу скрытно нельзя. Как правило, рядом с блокпостом устраиваются минные заграждения, которые лишают возможности диверсантов скрытно подобраться или обойти блокпост.

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