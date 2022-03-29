Правительство уменьшило драконовские пени за неоплату ЖКХ

По действующим нормам, без каких-либо финансовых последствий не платить за ЖКХ можно месяц Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пени для должников за ЖКХ не увеличатся вместе с подскочившей до 20% ставкой Центробанка. В 2022 году они будут рассчитываться, исходя из ставки ЦБ на 27 февраля — 9,5% годовых. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

По действующим нормам, без каких-либо финансовых последствий не платить за ЖКХ можно месяц. С 31 дня просрочки начинает капать пени — в размере 1/300 ставки ЦБ от суммы долга (и так за каждый день неоплаты). С 91 дня пени увеличиваются до 1/130 ставки ЦБ.

«При действующей ключевой ставке Банка России в 20% годовых максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ, поэтому для расчета будет использоваться значение ставки, действовавшее до повышения», - комментируют ситуацию в Минстрое.

И правда, считаем: 1/300 от нынешней ставки ЦБ в 20% - это 0,07% в день. За долг в 5000 рублей в течение месяца набежит больше 10 000 рублей одних пени. Заметим — всего второго месяца неоплаты. Штрафы получаются просто драконовские — особенно с учетом того, что доходы граждан вряд ли в ближайшее время сильно вырастут, а коммуналка для многих — и так больной вопрос.

Для сравнения: 1/300 от 9,5% (так будет в итоге в 2022 году) — 0,03% в день. За тот же долг в 5000 рублей за месяц набежит меньше 5000 штрафа.

Хотя, конечно, по возможности, за ЖКХ лучше все равно платить вовремя и не создавать себе лишних проблем.