ДеНАТОфикация: Грузия и Молдавия отказались дразнить Москву

В Молдавии пошли совсем иные процессы, а не те, на которые рассчитывала президент республики Майя Санду, приходя к власти. Фото: REUTERS

"Второго фронта" против России, как призывал партнеров-союзников ветеринар-юрист, возглавляющий ныне СНБО Украины Алексей Данилов, не будет. Напомним, он обращался, в первую очередь, к Грузии, Молдавии, Азербайджану, призвав восстановить "температуру кипения" некогда "горячих конфликтов" в Южной Осетии и Абхазии, в Приднестровье и в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе действительно случилось небольшое обострение, но к призыву Данилова оно не имеет никакого отношения и успешно локализуется российскими миротворцами. Что касается других стран из числа "околоместных" союзников на постсоветском пространстве, то там Киев ждало ощутимое разочарование.

Грузия ранее отказалась присоединиться к антироссийским санкциям. Грузины не забыли, как Москва в течение 5 дней "принудила к миру" их власти, и прекрасно осознают, что сейчас российская армия представляет собой силу совершенно иного качества, нежели в 2008-м. А в ответ на призыв Данилова представитель правящей партии "Грузинская мечта", председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе с явным раздражением заметил: "Призыв к Грузии начать войну против России не входит в интересы грузинского народа. И такие заявления неправильны и не оправданы".

Еще более характерные процессы начали происходить в Молдавии. Мало того, что правительство республики также уклонилось от введения санкций против России, аргументируя это тем, что, мол, Молдова настолько мала и незначительна, что эти санкции не окажут никакого, даже микроскопического влияния на Москву. При этом, там прекрасно понимают, что малейший "чих" Москвы в сторону Кишинева создаст для Молдавии гигантские проблемы. История с тем же газовым контрактом многим там открыла глаза. А есть еще молдавские гастарбайтеры, есть еще поставки молдавской продукции. Так что Кишиневу сейчас явно не до того, чтобы дразнить Москву, пытаясь откусить Приднестровье. Ребята, как говорится, давайте лучше жить мирно. И взаимовыгодно.

Но, что не менее характерно, в Молдавии пошли совсем иные процессы, а не те, на которые рассчитывала президент республики Майя Санду, приходя к власти. Поддержка вступления Молдавии в НАТО упала до минимума. Если в сентябре прошлого года за вступление республики в НАТО ратовали почти 34% опрошенных в ходе социологического исследования iData, то сейчас, по итогам аналогичного мартовского опроса только 21% населения хотела бы видеть свою страну в этом блоке.

- Только каждому пятому молдаванину до сих пор не видно, что Россия может реагировать на расширение НАТО не только нытьем о данных Горбачеву и неисполненных обещаниях, и не ясно, какие из НАТО "защитники", - резюмировал в своем ТГ-канале известный молдавский эксперт и политолог Владимир Букарский.

Кстати, в той же Грузии на протяжении последнего месяца риторика о необходимости вступления страны В НАТО тоже как-то сошла на нет.

Так что можно констатировать, что необъявленная третья цель спецоперации России на Украине, наряду с денацификацией и демилитаризацией, которую можно условно назвать деНАТОфикацией, уже достигнута. И не только на Украине.

Причем, вне зависимости от того, ставилась ли она в Кремле или нет.