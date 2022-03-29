Шойгу: 500 украинских наемников бежали, 600 - уничтожены

Министр обороны Сергей Шойгу Фото: Министерство обороны РФ

- В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных Сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса, - заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании, которое прошло во вторник утром.

Глава военного ведомства заявил, что Вооруженным Силы Украины потеряли господство в воздухе. И практически лишись своих военно-воздушных сил и системы противовоздушной обороны.

- Из 152-х самолётов, находившихся в боевом составе ВСУ до начала операции, уничтожены 123, из 149-ти вертолётов - 77, из 180-ти комплексов ЗРК большой и средней дальности - 152. Перестали существовать военно-морские силы страны. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск, - перечислил Шойгу.

Министр обороны отметил, что внешнеполитическое ведомство России и военная разведка продолжает отслеживать заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолеты и системы ПВО на Украину. Пообещал "в случае их реализации адекватно отреагировать".

- Считаем безответственной позицию Запада, поставляющего летальное оружие Украине. Его бесконтрольная раздача населению и наемникам только усугубляет ситуацию и в дальнейшем может создать угрозу для самих европейцев. Последствия бездумного применения отдельных вооружений украинской армией проявляются в различных регионах. В Черном море создана реальная угроза гражданскому судоходству. Турецкими военными обезврежены две морские мины у берегов Румынии и пролива Босфор, - привел тревожные факты Шойгу.

И отметил, что на территории Украины продолжаются целенаправленные высокоточные удары по базам с иностранными наемниками.

- За последние две недели страну покинуло более пятисот наемников и еще около шестисот уничтожено, - сообщил министр, и подчеркнул, что российские военнослужащие в ходе специальной военной операции проявляют "высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность".

За точные удары по базам наемников высокоточным оружием Указом Президента наименование «гвардейская» присвоено 126-й отдельной бригаде береговой обороны Южного военного округа и 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

Во время селектора Сергей Шойгу обсудил с подчиненными создания концерном «Вега» многофункционального авиационного комплекса дальнего радиолокационного дозора и наведения А- 100, а также заданий гособоронзаказа Дальневосточным центром судостроения и судоремонта, где идет модернизация атомного подводного ракетного крейсера «Иркутск», большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и работы по восстановлению технической готовности атомного подводного ракетного крейсера «Томск».

Военные обсудили также реализацию государственного оборонного заказа 2022 года предприятиями ВПК России.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вооруженные силы России активно оказывает гуманитарную помощь населению ЛНР и ДНР, и безусловно, Украины. Уже проведено 684 гуманитарных акций. В 210 населенных пунктов доставлено 6 079 тонн грузов. В войсках не останавливается плановая боевая учеба.

1 апреля стартует весенняя призывная кампания: в соответствии с Указом Президента в Вооруженные Силы и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет направлено 134 с половиной тысячи человек. Это меньше, чем было призвано весной 2021 года.

Первые отправки новобранцев к месту прохождения службы начнутся в третьей декаде мая. Призывники не будут направляться в горячие точки. Все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены домой.