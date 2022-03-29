Актриса сериала "Ранетки" заявила в полицию на косметолога: "Меня не просто обманули, меня изуродовали"

Последствия установки нитей. Нити, которые удалили у актрисы во время операции

Эта история началась ещё до нового года, но поставить в ней точку пока не удаётся. Поэтому имена её участников kp.ru сохранит в тайне до окончания проверок в правоохранительных органах и судебных разбирательств, чтобы не подвергать рискам репутацию любой из сторон.

Надежда (имя изменено) — известная актриса. Она постоянно занята съёмками, пробами и другими мероприятиями. Поэтому десятидневные новогодние каникулы она решила использовать по максимуму для отдыха и восстановления после косметологических процедур. Но в декабре прошлого года её постоянный косметолог был занят и актрисе пришлось искать другого специалиста. Женщина увидела в соцсетях рекламу одного из салонов в Москве, и записалась на приём к косметологу Фариде (имя изменено). Она привлекла актрису 15-летним опытом работы и хорошим медицинским образованием. Надежда записалась на процедуру и приехала на приём в назначенный день.

— Я хотела сделать подтяжку лица с помощью нитей. Мы с косметологом договорились, что она мне поставит под глаза нити "Аптос нано", когда процедура закончилась, я попросила отдать мне наклейки с индивидуальными кодами с упаковок, чтобы убедиться в подлинности и сохранить их у себя. Но она ответила мне, что упаковки уже утилизировали. Я очень удивилась, потому что обычно с этим никаких проблем не возникает, часто косметолог сам показывает и предлагает забрать такие коды. Тогда я пошла к администратору, — вспоминает артистка.

Но и у администратора клиники подтверждения того, что Надежде поставили именно те нити, которые обещали, найти не удалось. Актрису заверили, что найдут выброшенные упаковки и просили не волноваться.

— Через какое-то время мне всё-таки принесли коробочки, но они оказались совсем от других нитей. Объяснить, почему мне установили не то, о чём мы договаривались, никто не смог. Кроме того, был ещё один нюанс, оплата за услугу была оформлена банковским переводом, в тот день в салоне якобы не работал терминал, — говорит Надежда.

Актриса не хотела трепать себе нервы в канун праздников и даже была готова махнуть рукой на этот инцидент. Но последствия косметической процедуры оказались совсем не такими, каких ожидала Надежда. Отёк под глазами после работы косметолога долго не проходил, и стали появляться шишки. Артистка вновь обратилась в салон, где ей оказали услугу, но быстро поняла, что помогать ей там больше не собираются.

— Мне отказались предоставить договор с описанием процедуры и препаратов, которые были использованы, кроме того, меня даже обвинили в том, что я сделала процедуру в другом месте и пытаюсь переложить ответственность на этот салон, — возмущается актриса

После этого Надежда не видела иного выхода, кроме заявления в полицию.

— Поступило заявление от гражданки, которая сообщила, что против неё были совершены мошеннические действия сотрудниками косметического салона. Проводится проверка, — сообщил источник kp.ru.

Новогодние каникулы закончились, после них Надежда должна была участвовать в нескольких проектах. Но не смогла, ей пришлось отменить кастинги и съёмки. Артистка не могла появиться на публике с таким лицом. Шишки под глазами так и не прошли, и началось воспаление. Она не могла больше терпеть и обратилась за помощью к пластическим хирургам. Надежду осмотрели и назначили операцию по удалению нитей.

— Оказалось, что такое вообще нельзя было ставить под глаза, да и вообще не понятно предназначены ли такие нити для лица. Одну из них так и не смогли вытащить во время операции, побоялись, что могут травмировать глаз и я могу потерять зрение. Теперь она останется под кожей навсегда, — говорит актриса.

После операции Надежде нужно было ещё несколько недель для реабилитации, всё это время актриса не могла вернуться к работе. Да и состояние здоровья оставляло желать лучшего. Зрение на одном глазу у неё действительно упало, актриса даже не могла водить машину. После всего, что ей пришлось пережить из-за небольшой косметической операции, Надежда решила обратиться в суд, чтобы привлечь косметолога к ответственности.

— Она у меня забрала работу, кастинги, праздники. Меня не просто обманули, меня изуродовали, — считает Надежда.

Журналисты kp.ru связались с косметологом Фаридой, который делала процедуру актрисе. Она сообщила, что в том салоне уже не работает, но причину увольнения называть отказалась. Надежду специалист вспомнила не сразу, сославшись на поток клиентов, но всё же смогла рассказать, о некоторых нюансах процедуры и материалах, с которыми она работала.

— Помнить всё фактически невозможно, но кажется, мы ставили нити «Ироксин». Такие мезонити ставятся в любую зону, чтобы создать объём. Клиентка ушла от меня с совершенно ровным лицом, никаких проблем не было. А потом мне рассказали, что в своих соцсетях она опубликовала, что была в бане в новогоднюю ночь, этого категорически нельзя делать, мы всех предупреждаем, — говорит Фарида.

Поскольку каждая сторона придерживается своей позиции, разобраться в этой ситуации довольно сложно. Поэтому Kp.ru обратились к независимому специалисту, чтобы получить взгляд со стороны.

— В зону под глаза объёмные нити ставить очень рискованно, обычно туда ставят гладкие, а эти имеют спиралевидную форму, конечно они стали выпирать. Что касается запрета бани после процедуры, действительно такие рекомендации есть, обычно нужно воздержаться от высоких температур 1-2 недели, потому что идёт асептическое воспаление. Но по фото видно, что явного воспаления у клиентки нет, есть выпирание, которое скорее всего вызвано именно формой нити, — говорит косметолог-эстетист с 25-летним стажем Виолетта Вакула.

Актриса не собирается оставлять эту ситуацию и обратилась к адвокату для решения вопроса в судебном порядке.