Дмитрий Песков: Беспрецедентный рост поддержки президента и спецоперации - это факт, это реальность

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 28 марта, Фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты своих очередных исследований. И число россиян, поддерживающих спецоперацию на Украине, возросло до 73 %. А в конце февраля таковых было 65 %. И еще - только 14 % респондентов назвали «неправильным» решение Владимира Путина. В конце февраля таких было 17 %.

Прокомментировать результаты социологических исследований журналист «Комсомольской правды» попросил официального представителя Кремля.

- ... Скажем так, все социологические организации, которые занимаются социологическими измерениями, констатируют достаточно беспрецедентный рост поддержки президента, правительства и поддержки специальной военной операции, - заметил Песков. - Это факт. Эта поддержка чувствуется.

И, действительно, уровень поддержки растет.

Ну, да, это наши реалии. И это реалии, которые демонстрируют, собственно, что, действительно, президент опирается на абсолютную поддержку населения России.

- А почему растет уровень поддержки, Дмитрий Сергеевич?

- Ну, давайте мы оставим хлеб социологам, это их работа – объяснять.

- И еще вопрос. В Кремле как-то обращают внимание на эти проценты? И влияют ли они на принятие решений, на обсуждение этих острых вопросов, которые сейчас нам жизнь подбрасывает? И как к ним относится президент?

- Вы знаете, что, собственно, рейтинги никогда не были первоочередным фактором для президента, - заявил пресс-секретарь. - Для него главным фактором является реальная работа и результаты этой работы, которые должны выражаться в повышении благосостояния граждан, в развитии экономики, социальной сферы, в укреплении безопасности страны.

Вот что является главным и первоочередным для главы государства. Все остальное носит второстепенный характер.

Хотя, достигать всех этих целей без поддержки людей невозможно.

Слава Богу, эта поддержка на высочайшем уровне сейчас есть.

- Слава Богу.