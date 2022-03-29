Лимит для «безлимита»: В России больше не будет тарифов с неограниченным мобильным интернетом

Те пользователи, которые уже пользуются безлимитом, переведут на другие тарифы в течение полугода Фото: Влад КОМЯКОВ

А зачем вам безлимитный интернет без Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и Twitter (экстремистской организацией не признан, но в России все равно заблокирован)? Так, наверное, рассудило Минцифры. И направило мобильным операторам рекомендацию - отказаться от безлимитных тарифов. А на других тарифах ограничить трафик. То есть, грубо говоря, если у вас было 10 Гб в месяц, то вам могут оставить 7-8.

Но главная причина «лимитирования» тарифов - в том, что из-за санкций компаниям стало сложно закупать телекоммуникационное оборудование (роутеры, сервера, системы хранения данных и т. п.). Все это оборудование требует постоянного обновления и особенно изнашивается при больших нагрузках, которые и создает безлимит.

- Основная часть оборудования (98%) производится не в России, покупается за валюту. Поэтому его стоимость сейчас резко выросла, доступность сократилась, - сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. - К тому же с нашего рынка ушли европейские и американские компании, остается Китай. Китайское оборудование неплохое, качественное, но в отсутствие конкуренции и в условиях дефицита цены пошли вверх. Расходы операторов резко возросли и компенсировать их неоткуда. А расходы на инфраструктуру - основные затраты каждого оператора. И самое главное, что эту инфраструктуру надо поддерживать ежедневно. Это проблема.

По словам Муртазина, подключиться к новым безлимитным тарифам нельзя еще с конца прошлого года. А те пользователи, которые уже пользуются безлимитом, переведут на другие тарифы в течение полугода.

- Если у вас был безлимит, скорее всего, ваш оператор предложит вам пакет интернета в 50 Гб в месяц - этого хватает за глаза 98% пользователей. Люди просто не используют этот объем интернета и не почувствуют себя ущемленными в чем-либо. Лишь 2% абонентов придется платить больше – тем, которые действительно передают много данных. Да, это расстраивает, но за передачу данных надо платить, - говорит Эльдар Муртазин.

Эксперт добавляет: никакой конспирологии тут нет – только бизнес. В России никто не собирается ограничивать использование интернета. При этом мобильный интернет в России - один из самых дешевых в мире. И за счет экономии на безлимите мы пытаемся сохранить эту дешевизну.