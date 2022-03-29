Путину рассказали, как волонтеров в России поддерживали последние пять лет

На встрече обсудили, сколько денег государство дало для поддержки волонтеров. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Владимир Путин в Кремле принял директора Фонда президентских грантов Илью Чукалина. На встрече обсудили, сколько денег государство дало для поддержки волонтеров.

- Особенно приятно, когда находятся люди, работающие в социальной сфере, которые реализуют свои идеи, свои планы, - российский лидер в самом начале одобрил работу НКО.

- Объем поддержки только по линии Фонда президентских грантов в три раза больше, чем за предыдущие пять лет, то есть за 2012–2016 годы. В три раза! Бывает же рост на 10%, на 20, а это в три раза, - ответил Чукалин.

За последние пять лет власти потратили 45,2 млрд. рублей на 22 тысячи волонтерских проектов. Это примерно 2 млн. рублей на каждый.

Идеи, как оказалось, могут быть самыми разными. Например, экспедиция «Поклон кораблям великой победы» смогла найти все потерянные в Финском заливе подводные лодки.

- По-моему, не все ещё, - усомнился в рассказе главы фонда Путин.

- В Финском заливе все, которые погибли, - заверил Чукалин, добавив, что министр обороны Сергей Шойгу даже наградил за это поисковиков.

Волонтерское движение в стране развито неравномерно. В Москве сейчас 2800 разных некоммерческих проектов. А в Ленинградской области только 150, хотя и это достижение – пять лет назад их было 13.

Регионы, где в прошлом добровольцев не особенно поощряли, сейчас показывают сумасшедший прирост. В Ханты-Мансийске количество проектов увеличилось в 21 раз (с 19 до 402), в Белгородской области – в 15 раз, в Якутии – в 12 раз и так далее.

- Вы давали задачу поддержать энтузиастов-краеведов, у многих из которых на муниципальном уровне даже музеи закрылись, но они своими силами спасали все эти коллекции. Сейчас всё восстанавливается, - добавил Чукалин.

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