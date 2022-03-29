Мишустин анонсировал новый пакет контрсанкций для Запада

Мишустин попросил коммунистов «конструктивно» подойти к очередному пакету контрсанкций. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Правительство разрабатывает новый пакет контрсанкций в ответ на санкции Запада. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин во вторник на встрече с представителями фракции КПРФ в преддверии отчета правительства в Госдуме.

Мишустин попросил коммунистов «конструктивно» подойти к очередному пакету контрсанкций.

- Мы реализуем меры, заложенные в плане первоочередных действий. Все они отрабатываются в полном контакте с президентом. Часть из них поступает в Думу, а ряд решений выпускаем постановлениями правительства, - напомнил Мишустин.

Отдельно премьер остановился на проблеме роста цен.

- В первую очередь надо обеспечить доступность товаров на потребительском рынке . Мы здесь решаем логистические проблемы, которые привели к всплескам цен. Конечно, стране нужно некоторое время, чтобы адаптироваться, - сказал Мишустин.

Он также сообщил, что одна из главных проблем - как наша промышленность сможет нарастить производство товаров, поставки которых прекратились из-за санкций.

- Фактически мы находимся в блокаде, - заметил Мишустин.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил премьера увеличить поддержку аграриев, а также заявил о необходимости развития науки и вузов. Кроме того, Зюганов в очередной раз предложил отменить ЕГЭ. На последнее предложение Мишустин не отреагировал. А что касается развития науки и вузов, то, по словам премьера, в этом году на это будет направлено больше 120 млрд. рублей по нацпроекту «Наука и университеты». Мишустин отметил, что деньги пойдут в том числе на поддержку 15-ти научно-образовательных центров мирового уровня.

Премьер также рассказал, что 40 млрд. руб. выделят на программу на льготного кредитования промышленных предприятий. Это позволит выдать займы предприятиям на сумму больше 330 млрд. рублей.