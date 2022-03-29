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Экономика29 марта 2022 12:56

Мишустин анонсировал новый пакет контрсанкций для Запада

Премьер заявил, что России требуется время, чтобы адаптироваться к росту цен
Елена КРИВЯКИНА
Елена КРИВЯКИНА
Мишустин попросил коммунистов «конструктивно» подойти к очередному пакету контрсанкций. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Мишустин попросил коммунистов «конструктивно» подойти к очередному пакету контрсанкций. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Правительство разрабатывает новый пакет контрсанкций в ответ на санкции Запада. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин во вторник на встрече с представителями фракции КПРФ в преддверии отчета правительства в Госдуме.

Мишустин попросил коммунистов «конструктивно» подойти к очередному пакету контрсанкций.

- Мы реализуем меры, заложенные в плане первоочередных действий. Все они отрабатываются в полном контакте с президентом. Часть из них поступает в Думу, а ряд решений выпускаем постановлениями правительства, - напомнил Мишустин.

Отдельно премьер остановился на проблеме роста цен.

- В первую очередь надо обеспечить доступность товаров на потребительском рынке . Мы здесь решаем логистические проблемы, которые привели к всплескам цен. Конечно, стране нужно некоторое время, чтобы адаптироваться, - сказал Мишустин.

Он также сообщил, что одна из главных проблем - как наша промышленность сможет нарастить производство товаров, поставки которых прекратились из-за санкций.

- Фактически мы находимся в блокаде, - заметил Мишустин.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил премьера увеличить поддержку аграриев, а также заявил о необходимости развития науки и вузов. Кроме того, Зюганов в очередной раз предложил отменить ЕГЭ. На последнее предложение Мишустин не отреагировал. А что касается развития науки и вузов, то, по словам премьера, в этом году на это будет направлено больше 120 млрд. рублей по нацпроекту «Наука и университеты». Мишустин отметил, что деньги пойдут в том числе на поддержку 15-ти научно-образовательных центров мирового уровня.

Премьер также рассказал, что 40 млрд. руб. выделят на программу на льготного кредитования промышленных предприятий. Это позволит выдать займы предприятиям на сумму больше 330 млрд. рублей.

Экономика: Кризис