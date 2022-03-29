Джо Байден снова оскорбил журналиста, которого раньше называл «тупым сукиным сыном»

Президенту США стали писать шпаргалки, чтобы он не наговорил лишнего Фото: REUTERS

Не только двоечники и лентяи используют шпаргалки, чтобы списать на экзамене. К подобным ухищрениям иногда прибегают и «сильные мира сего», например президент США Джо Байден.

Во время понедельничной пресс-конференции хозяину Белого дома был задан острый вопрос: «Следует ли из заявления главы государства о том, что Владимир Путин не может оставаться у власти, вывод, что США поддерживают смену власти в России?»

Байден в ответ заявил, что высказанные слова были его собственным мнением, а не выражением официальной политики Вашингтона.

- Я выражал своё негодование, считая, что Путин не должен оставаться у власти, так же как плохие люди не должны продолжать делать плохие вещи, но это не означает, что наша основополагающая политика направлена на то, чтобы сделать что-либо, чтобы свергнуть Путина каким-то образом, - ответил хозяин Белого дома.

Интересно, что журналисты, изучившие фотографии с мероприятия, обнаружили, что этот «экспромт» был подготовлен заранее, а в руках у Байдена была «подсказка» с написанным на ней текстом ответа. Назывался «документ» просто: «Основные пункты ответов на жесткие вопросы о Путине». Там были такие вопросы как «Если вы не выступайте за смену режима в России, то что вы имели ввиду?», а также тема, касающаяся ситуации в НАТО.

Американские СМИ заметили, что, когда корреспондент Fox News Питер Дучи спрашивал Байдена про ситуацию на Украине президент подглядывал в свои шпаргалки.

Диалог выглядел следующим образом:

- Всего пару дней назад из ваших заявлений можно было понять, что войска США собираются воевать на Украине, что Америка может применить химическое оружие, а вы призывайте к смене власти в России, - припомнил самые спорные заявления президента журналист.

- Это всего лишь ваша трактовка моих слов. Ни один из этих трех вариантов не верен. Мы лишь говорили о помощи в подготовке украинских войск, которые находились в Польше, - парировал Байден.

Когда же Дучи попросил более ясных ответов, то глава государства заявил, что «имел ввиду возможность встречи и диалога с украинскими войсками, находящимися в Польшу».

- А когда вы сказали, что использование химического оружия Россией приведет к «соразмерный ответу», то что имели ввиду? – не унимался Дучи.

- Это вызовет существенный ответ, - начал юлить Байден.

- Что это значит? - попытался добиться конкретики корреспондент.

- Я не собираюсь вам говорить. С чего бы мне вам это говорить? Вы, должно быть, глупы, - отреагировал Байден.

- Мир хочет знать, - возразил Дучи.

- Мир хочет знать многое. Я не собираюсь говорить, каким будет ответ, поскольку тогда Россия узнает, каким будет ответ, - завершил «интеллектуальную беседу» Байден.

Байден и Дучи с начала этого года прославились взаимной «симпатией». Во время окончания одного из брифингов в январе президент США пожаловался на то, что ему только и задают вопросы про Россию и Украину. И тут же получил вопрос от Дучи про инфляцию, когда уже журналисты уходили из зала. Байден подумал, что его микрофон уже выключен, поэтому раздраженно и с сарказмом сказал: «Да, это отличная тема, больше инфляции! Что за тупой сукин сын».

Можно было бы сказать, что журналистам послышалось, но сам момент попал в прямую трансляцию телеканалов, поэтому чуть позже Байдену пришлось лично звонить Дуче и извиняться. Кстати, тогда в отличие от высказывания в отношении Путины. Хозяин Белого дома заявил, что не вкладывал «в эти слова ничего личного».

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