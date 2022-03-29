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В мире29 марта 2022 13:04

Джо Байден снова оскорбил журналиста, которого раньше называл «тупым сукиным сыном»

Президенту США стали писать шпаргалки, чтобы он не наговорил лишнего
Антон ФОКИН
Президенту США стали писать шпаргалки, чтобы он не наговорил лишнего

Президенту США стали писать шпаргалки, чтобы он не наговорил лишнего

Фото: REUTERS

Не только двоечники и лентяи используют шпаргалки, чтобы списать на экзамене. К подобным ухищрениям иногда прибегают и «сильные мира сего», например президент США Джо Байден.

Во время понедельничной пресс-конференции хозяину Белого дома был задан острый вопрос: «Следует ли из заявления главы государства о том, что Владимир Путин не может оставаться у власти, вывод, что США поддерживают смену власти в России?»

Байден в ответ заявил, что высказанные слова были его собственным мнением, а не выражением официальной политики Вашингтона.

- Я выражал своё негодование, считая, что Путин не должен оставаться у власти, так же как плохие люди не должны продолжать делать плохие вещи, но это не означает, что наша основополагающая политика направлена на то, чтобы сделать что-либо, чтобы свергнуть Путина каким-то образом, - ответил хозяин Белого дома.

Интересно, что журналисты, изучившие фотографии с мероприятия, обнаружили, что этот «экспромт» был подготовлен заранее, а в руках у Байдена была «подсказка» с написанным на ней текстом ответа. Назывался «документ» просто: «Основные пункты ответов на жесткие вопросы о Путине». Там были такие вопросы как «Если вы не выступайте за смену режима в России, то что вы имели ввиду?», а также тема, касающаяся ситуации в НАТО.

Американские СМИ заметили, что, когда корреспондент Fox News Питер Дучи спрашивал Байдена про ситуацию на Украине президент подглядывал в свои шпаргалки.

Диалог выглядел следующим образом:

- Всего пару дней назад из ваших заявлений можно было понять, что войска США собираются воевать на Украине, что Америка может применить химическое оружие, а вы призывайте к смене власти в России, - припомнил самые спорные заявления президента журналист.

- Это всего лишь ваша трактовка моих слов. Ни один из этих трех вариантов не верен. Мы лишь говорили о помощи в подготовке украинских войск, которые находились в Польше, - парировал Байден.

Когда же Дучи попросил более ясных ответов, то глава государства заявил, что «имел ввиду возможность встречи и диалога с украинскими войсками, находящимися в Польшу».

- А когда вы сказали, что использование химического оружия Россией приведет к «соразмерный ответу», то что имели ввиду? – не унимался Дучи.

- Это вызовет существенный ответ, - начал юлить Байден.

- Что это значит? - попытался добиться конкретики корреспондент.

- Я не собираюсь вам говорить. С чего бы мне вам это говорить? Вы, должно быть, глупы, - отреагировал Байден.

- Мир хочет знать, - возразил Дучи.

- Мир хочет знать многое. Я не собираюсь говорить, каким будет ответ, поскольку тогда Россия узнает, каким будет ответ, - завершил «интеллектуальную беседу» Байден.

Байден и Дучи с начала этого года прославились взаимной «симпатией». Во время окончания одного из брифингов в январе президент США пожаловался на то, что ему только и задают вопросы про Россию и Украину. И тут же получил вопрос от Дучи про инфляцию, когда уже журналисты уходили из зала. Байден подумал, что его микрофон уже выключен, поэтому раздраженно и с сарказмом сказал: «Да, это отличная тема, больше инфляции! Что за тупой сукин сын».

Можно было бы сказать, что журналистам послышалось, но сам момент попал в прямую трансляцию телеканалов, поэтому чуть позже Байдену пришлось лично звонить Дуче и извиняться. Кстати, тогда в отличие от высказывания в отношении Путины. Хозяин Белого дома заявил, что не вкладывал «в эти слова ничего личного».

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