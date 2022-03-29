Эксперт по мимике о видео с переговоров России и Украины: "Явно видно, кто пришел решать дела"

Стамбул. Помощник президента РФ Владимир Мединский и руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия (слева направо) во время встречи в рамках российско-украинских переговоров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перед переговорами между Россией и Украиной в Стамбуле в прессе появились кадры с начала встречи. Как их называют журналисты - протокольные. Это фотография Владимира Мединского и Давида Арахамии за столом и небольшое видео, когда делегации уже усаживаются за длинный стол переговоров.

Эксперт по психологии объяснила внешний вид и поведение тех, кто оказался на кадрах. Отдельно отметим, что наш эксперт не знала заранее людей, которых описывала и цель их переговоров. То есть на их характеристику ее личные пристрастия никак не влияли:

Первой мы показали Ирине фотографию, где главы делегаций Владимир Мединский и Давид Арахамия встретились за столом переговоров один на один.

«Человек справа (Давид Арахамия, глава украинской делегации, - ред.) сидит вальяжно, а слева (Владимир Мединский - ред.) - с четкими определенными целями. Он готов делать конкретные предложения.

Человек справа показывает свою вальяжную, типа спокойную глубоко сидящую в кресле позу, но при этом он облокачивается на кресло - ему нужна поддержка. У него в руках ручка - в виде указки. Он не готов принимать решения и не готов рассматривать те предложения, которые поступят. Он готов он них рассуждать, мусолить. Он пришел с четкими установками - «нам не важно, что скажет та сторона, у нас есть свое».

За стулом не видно, куда смотрят его стопы, но из позиции понятно, что они не смотрят в сторону человека слева. Они больше смотрят на человека фотографирующего, на камеры. Он пытается показать, что за его плечами есть какие-то рычаги. Но, то, что он облокачивается - ему нужна поддержка - и то, что он левую руку поддерживает правой - все заранее определено и он предполагает, что он знает, что услышит, но разрешение на одобрение у него нет.

У человека слева больше полномочий, чем у человека справа.Он пришёл с желанием решать какие-то вопросы. Он не сидит глубоко, а посередине - в позиции переговорщика, причем на равных (поза показывает решительные действия). Его левая нога смотрит на переговорщика, он заинтересован в переговорах, свою правую стопу он ставит в сторону камеры - он отрывает свое внимание от переговоров и отворачивается на позицию фотозоны.

Его правая рука лежит с раздвинутыми пальцами - это показывает контроль всех направлений. У него реально больше полномочий и своей позой он говорит, что может принимать решения.

Теперь про документы на столе: явно видно, кто пришел решать дела. С одной стороны - папка, все структурировано, все четко. И клочок бумажки… Серьезность встречи со стороны правого человека не наблюдается».

После этого, эксперт описала, что увидела на видео из зала заседаний, где прямо перед встречей Владимир Мединский, Давид Арахамия и депутат Леонид Слуцкий обсудили санитайзер на столе и телефон Слуцкого.

«Мединский - человек из политики у него сразу идет определение территории - «знакомо-незнакомо, опасно - не опасно». Первая реакция на то, что незнакомо - «Что это?» (Спросил он, указав на тюбик на столе). Не факт, то он спрашивал у человека напротив, но тот подключился к разговору.

Потом Мединский начал определять свое рабочее место - сделал себе зону комфорта, убрал листы. Все, что лежало перед его руками он раздвинул в стороны, чтобы смотреть на человека напротив. Он четкий переговорщик.

Конечно внимание привлекает второй человек в нашей делегации (депутат Леонид Слуцкий). Почему-то Арахамия хочет быть к нему ближе. И он инициирует разговор с ним в виде комплимента… прямо кинул пыль в глаза, в разговоре пытаясь быть дружественным. Мединский этот разговор подхватил. У него точно была цель - чтобы наладить интонации.

Здесь чётко видно: Арахамия хотел взаимодействовать с Леонидом Эдуардовичем (Слуцким) и войти с ним в диалог. Условно - хотел быть на 10 см ближе. А вот Леонид Эдуардович ответил, диалог поддержал, а потом демонстративно показал, что те, кто справа от него - для него важнее. Поэтому он как бы взял нейтралитет, отошёл от разговора, «отодвинул» Арахамию.

Подводя итог: Мединский сел с чётким намерением вести переговоры, на нём груз ответственности. Арахамия сидит расслабленно, вальяжно, без чёткой осанки - на нём груза ответственности нет. Тут сразу видно, кто «рулит».

Самые важные в этом видео - последние пять секунд, когда Арахамия говорит фразу «не заехала» и кивает слегка головой. В этот момент Мединский берёт в правую руку блокнот и слегка его подкидывает. Это значит, что нейтральный разговор, затеянный Арахамией, не удался, и Мединский как бы снисходительно показал «ну ладно, пусть так»