На Украине наступил 37 год: страна держится только на страхе, терроре и пропаганде

Члены "территориальной обороны" разбираются с подозрительным киевлянином. Фото: REUTERS

На Украине решили запретить публикацию в Интернете видео с пытками российских пленных. Нет, не сами пытки. А лишь обнародование зверств украинских неонацистов – чтобы не портить имидж Киева перед западными партнерами. А то те, скрепя сердце, показывают Украину с неприглядной стороны – испанские, немецкие телеканалы начали открывать глаза своей аудитории. Если так пойдет дальше, то на Украине придется не только видео с пытками запрещать, но и весь Интернет в принципе.

Что ни день, то вываливается новая порция фактов расчеловечивания.

В поселке Смела Черкасской области вооруженные боевики прямо посреди службы ворвались в храм и скрутили священника Украинской православной церкви Московского Патриархата. Нападки на «москальских попов» идут по всей территории Украины. Они рядом, и они безоружны, на них легко выместить всю свою злость на «агрессора». А под шумок «отжать» храм под юрисдикцию неканонической церкви. Что и произошло в Покровском храме Смелы.

Привязанные к столбам люди со спущенными штанами, заподозренные в мародерстве, уже стали нормой, счет подобных случаев пошел на сотни.

Исчезновения людей, которые не то, что симпатизировали – нейтрально относились к России, тоже теперь будничная рутина. Машина репрессий работает круглосуточно и без выходных. Причем, если ты не известный политик или общественник, то о твоем похищении, кроме родных, никто не узнает.

Сквозь бетонную стену чудовищной цензуры прорываются новости о задержании известного лидера «Союза левых сил» Василия Волги. Во время похищения он был ранен, но две недели к политику не допускали врача. Что с ним сейчас - неизвестно, родным удалось добиться только допуска медика.

Машина репрессий на Украине работает круглосуточно и без выходных. Фото: REUTERS

Люди, бегущие из зоны боевых действий, фактически становятся живым щитом. Вот одно из множества сообщений, которые приходят мне в телеграм: «Мы пытались выехать из Харькова в сторону России, нас завернула тероборона. Потому что у них приказ не впускать мужиков до 65 лет. Даже тех, кто едет с детьми».

А те, кому удается вырваться, становятся заложниками в пунктах временного размещения. Вот сообщения от беженцев, которые опубликовал политик Олег Царев:

«Они поехали по гуманитарному коридору, предложенному Украиной, и через Запорожье их распределили в Днепр. Они хотели поехать дальше от боевых действий, но им сказали что дальше нельзя и они остаются без возможности покинуть город. Была конкретно произнесена фраза: «По-моему мы тут в заложниках...».

«Они уже хотели выскочить в строну Мариуполя, и оттуда либо в Крым, либо в Ростовскую область. Обратились к украинским военным, сказали что нужно забрать родственника в Мариуполе. Им ответили: «Хотите ехать в Мариуполь - оставляйте сына, собрались ехать на территорию РФ - оставляйте мужа».

Украина загнана в страх и массовые репрессии, на фоне которых 37-й год может показаться невинной кадровой чисткой. Если о происходящем на фронтах мы можем судить по репортажам из зоны боевых действий и роликам в соцсетях, то о жутких процессах внутри Украины можно только догадываться. Мне пишут в Телеграме о бесчинствах боевиков теробороны, хватающих людей на улицах по малейшему подозрению в нелояльности. Потом ищи-свищи ветра в поле. Мне рассказывают на освобожденных территориях о своем главном страхе – возвращении украинской власти, которая узаконенным террором – реальным и психологическим – устроила своему народу ад, почище, чем ковровые бомбардировки. Собственно, на этом пока и продолжает держаться хлипкая конструкция под названием «Украина» - на страхе, терроре и пропаганде.

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