Возвращение Андрея Малахова обернулось громким скандалом

Мошенники собирают деньги от имени Андрея Малахова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На днях Андрей Малахов невероятно обрадовал своих преданных поклонников. Телеведущий, устав от скандальных откровений и ругани героев, вернулся в эфир с новым музыкальным шоу. В передаче все чинно и благородно - речь только о творчестве, музыке и высоком. Ну, разве что иногда гости звезды экрана будут делиться душевными драмами. Однако внезапно беда пришла, откуда не ждали.

От имени Андрея Малахова в соцсети начали собирать деньги на новую передачу. Аферисты даже нарисовали "галочку", которая должна свидетельствовать о том, что аккаунт шоумена - настоящий. В конце мошенники клятвенно божились передать "огненный привет на бумажке от Андрея".

Конечно, внимательные фолловеры сразу распознали, что подобный призыв сделан с фейкового аккаунта. Ведь не секрет, что галочка в соцсетях, которой помечают блоги знаменитостей, всегда синего цвета, а не черного, как в случае с мошенническим аккаунтом лже-Малахова.

Отметим, Андрей Малахов долгие годы остается одним из самых оплачиваемых телеведущих. Он живет у Храма Христа Спасителя в самом центре Москвы. Элитная четырехкомнатная квартира площадью 200 квадратных метров обставлена по последнему слову техники, в апартаментах выполнен дизайнерский ремонт в скандинавском стиле с использованием натурального дерева и камня.

Дощатые полы отшлифованы до идеального состояния и дополнительно укреплены на гвозди. Стены покрашены в светлые тона. На балконе Андрей выращивает цветы. Стоимость квартиры с видом на Кремль составляет более 140 миллионов рублей.