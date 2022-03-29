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Звезды29 марта 2022 14:35

Возвращение Андрея Малахова обернулось громким скандалом

Мошенники собирают деньги от имени Андрея Малахова
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Мошенники собирают деньги от имени Андрея Малахова

Мошенники собирают деньги от имени Андрея Малахова

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На днях Андрей Малахов невероятно обрадовал своих преданных поклонников. Телеведущий, устав от скандальных откровений и ругани героев, вернулся в эфир с новым музыкальным шоу. В передаче все чинно и благородно - речь только о творчестве, музыке и высоком. Ну, разве что иногда гости звезды экрана будут делиться душевными драмами. Однако внезапно беда пришла, откуда не ждали.

От имени Андрея Малахова в соцсети начали собирать деньги на новую передачу. Аферисты даже нарисовали "галочку", которая должна свидетельствовать о том, что аккаунт шоумена - настоящий. В конце мошенники клятвенно божились передать "огненный привет на бумажке от Андрея".

Конечно, внимательные фолловеры сразу распознали, что подобный призыв сделан с фейкового аккаунта. Ведь не секрет, что галочка в соцсетях, которой помечают блоги знаменитостей, всегда синего цвета, а не черного, как в случае с мошенническим аккаунтом лже-Малахова.

Отметим, Андрей Малахов долгие годы остается одним из самых оплачиваемых телеведущих. Он живет у Храма Христа Спасителя в самом центре Москвы. Элитная четырехкомнатная квартира площадью 200 квадратных метров обставлена по последнему слову техники, в апартаментах выполнен дизайнерский ремонт в скандинавском стиле с использованием натурального дерева и камня.

Дощатые полы отшлифованы до идеального состояния и дополнительно укреплены на гвозди. Стены покрашены в светлые тона. На балконе Андрей выращивает цветы. Стоимость квартиры с видом на Кремль составляет более 140 миллионов рублей.

Шоу-бизнесИнтересноеАндрей Малахов: досье KP.RU