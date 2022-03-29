Итоги переговоров между Россией и Украиной: Шесть главных выводов и один вопрос

Помощник президента РФ Владимир Мединский и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин (слева направо) после завершения российско-украинских переговоров в Стамбуле. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Завершился первый день переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. Сразу отметим, что надежд на достижение какого-то успеха на них не было практически ни у кого.

"ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ"

Вот, например, как описывал позицию Украины на них глава МИД Украины Дмитро (извините, называть его Дмитрием язык не поворачивается) Кулеба. Судя по его тезисам, Украина должна была действовать в следующих рамках: Программа-минимум - гуманитарные вопросы, программа-максимум - прекращение огня и достижение стабильной договоренности об этом. Украинская сторона не готова отказываться от территорий, людей и суверенитета. Если РФ продолжит говорить языком ультиматумов и "пропагандистских штампов", украинская делегация покинет переговоры (в его дословном варианте – стороны разъедутся)". Что это, как не украинский ультиматум? Но Кулебе не до таких мелочей.

- Нейтральный статус страны невозможно закрепить в конституции без проведения референдума, а референдум невозможен, пока в стране российские войска, - заявляли различные официальные лица и представители украинских политических сил, демонстрируя очень короткую память, поскольку переориентацию своей Конституции и закрепление в ней курса на НАТО при Порошенко украинские власти провели без всяких референдумов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров перед началом очередного раунда заседания делегаций сообщил, что "от переговоров в Турции толку не будет, надо доводить начатое до конца".

Рамзан Кадыров в Мариуполе. Настрой у главы Чеченской республики - самый боевой. Фото: REUTERS

Единственное изменение, которое сразу бросилось в глаза в начале встречи переговорщиков, так это то, что министр обороны Украины Алексей Резников надел кепку-бейсболку, а глава делегации лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия снял. Была ли это та же самая бейсболка или другая, осталось неизвестно.

Переговоры продлились около трех часов. Украинская делегация пронеслась мимо ожидающих журналистов, российская неспешно прошла, заявив, что по итогам переговоров вскоре состоится ее брифинг. Украинцы тоже проявили свой брифинг. Что можно вынести по их итогам?

СО СТОРОНЫ РОССИИ

Тем более ошеломляющими выглядят первые итоги, если исходить из заявлений руководителей и участников делегаций.

Итак, что заявили члены российской делегации?

Замминистра обороны Фомин, принимавший участие в переговорах:

"Принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении. Исходим из того, что в Киеве будут приняты основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей работы. Более подробно Генштаб России сообщит по возвращении нашей делегации в Москву".

Глава российской делегации Мединский:

"Мы согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора (мирного, – прим. авт.) министрами иностранных дел. Тем более что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждения различных политических нюансов и деталей. Таким образом при условии быстрой работы по договору и нахождению требуемого компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе.»

Отдельно Мединский заметил, что "Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие их стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, с отказом от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, включая химическое и бактериологическое, и запретом на нахождение на территории иностранных военных баз и иностранных войск", а также, что "Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем".

Владимир Мединский: "Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие их стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу". Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

СО СТОРОНЫ УКРАИНЫ

А вот, например, как подвел итоги переговоров советник Зеленского Михаил Подоляк. В его изложении обязательства Украины выглядят следующим образом:

1. Имплементация достигнутых решений будет следовать процедуре: референдум в Украине, затем ратификация в Верховной Раде, затем ратификация парламентами стран-гарантов.

2. Что касается Крыма, то Украина заявляет, что готова вести переговоры с Россией по его статусу. В ходе этих переговоров Киевом предлагается не использовать военную силу для решения вопроса Крыма.

3. "Ситуация с ОРДЛО" также предложено прописать отдельным пунктом, потому что "вопросы "ДНР" и "ЛНР", по мнению Киева, должны будут решаться в ходе переговоров Зеленского и Путина".

Бывший первый замглавы МИД Украины Александр Чалый расшифровал, что кроется под понятием "украинского нейтралитета". Это:

1. Отказ размещать иностранные военные базы и военные контингенты.

2. Отказ вступать в военно-политические союзы.

3. Военные учения на территории Украины смогут проводиться только по согласию стран-гарантов (должна быть создана группа страна, гарантирующих безопасность Украины, в которую войдут все постоянные члены Совбеза ООН и еще ряд стран, – прим. авт.)

4. Для Украины открыты двери в ЕС и страны-гаранты обязуются этому не мешать.

СУХОЙ ОСТАТОК

Что же можно выделить в сухом остатке после прочтения и выслушивания всего произнесенного.

ПЕРВОЕ. Все, что прозвучало – это мнения участников переговоров. О чем они там действительно попытались договориться, стало бы ясно после прочтения документов, но их никому читать пока не дано.

ВТОРОЕ. Все, что было озвучено – это еще не решения. Решения будут принимать Путин в Москве и Зеленский в Киеве (или где он там находится сейчас, турки сообщили, что встречались с ним во Львове). Каждую из сторон могут не устроить какие-то пункты и никакие документы в итоге подписаны не будут.

ТРЕТЬЕ. Спецоперация России на Украине не прекращается. Министр обороны России Сергей Шойгу в тот же день подчеркнул, что освобождение Донбасса продолжится. И снижение боевой активности на киевском и черниговском направлениях вовсе не означает прекращения или даже активизации военных действий на юге Украины или на востоке. Уж извините, таких обязательств Россия на себя не взяла.

ЧЕТВЕРТОЕ. Украина сейчас делает все для затягивания ситуации. Под предлогом необходимости проведения референдума Киевом сейчас будет всячески активизироваться тема про полное прекращение огня, отвод российских войск и т.д.

ПЯТОЕ. Даже в случае достижения каких-то решений нет никаких гарантий, что украинская сторона будет в состоянии их выполнить. Минские соглашения – тому пример. В этом случае, даже если будет подписан мирный договор, его невыполнение Украиной освободит Россию от обязательств.

ШЕСТОЕ. Что-то подсказывает, что украинская сторона опять, как это с ними почти всегда происходит, выдает желаемое за действительное. Владимир Владимирович еще задолго до начала спецоперации, а потом и в ходе нее, неоднократно сообщал миру и Владимиру Александровичу, что "тема Крыма закрыта и не обсуждается". И предложение Киева обсуждать вопрос Крыма явно не найдет даже малейшего понимания в Москве.

Заметьте, что Мединский подытожил свой брифинг следующими словами: "Это не положения договора, это предложения Украины, которые мы считаем конструктивным шагом".

В любом случае, это всего лишь один из раундов переговоров, на которых не принимают решения, а обсуждают варианты.

P.S. И все же остаются вопросы, множество вопросов. А что будет с нацистами на Украине? Например с теми, что пытали российских пленных - неужели они так и останутся безнаказанными?

Можно сказать, что отчасти ответ на этот вопрос дал тот же Мединский, который в коротком перерыве в ходе переговоров вышел и сказал журналистам, что "Украина обещала принять самые жесткие меры в отношении преступников, пытавших российских военнослужащих". А после некоторой паузы добавил: "Если их до того не успеют найти наши".