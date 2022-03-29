Ход слоном: сближение Индии и России стало холодным душем для англосаксов

Востоковед назвала огромным потенциал в торгово-экономических связях России и Индии Фото: Shutterstock

На днях президент США Байден заявил, что позиция Индии по Украине «несколько шаткая». И при этом посетовал: все страны четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD), в который входят США, Япония, Австралия и Индия, ввели в отношении России жесточайшие санкции, а Нью-Дели не только не присоединился к ним, но даже не осудил Москву за военную спецоперацию на Украине. Да что там говорить — за последний месяц Индия в 4 раза (!) увеличила закупки российской нефти. Это говорит лучше всяких слов.

Страна с населением больше 1,4 млрд человек, что составляет около 18 процентов всего населения Земли, с пятой (а то и третьей, это как считать) экономикой в мире, сегодня становится для России важной точкой опоры в международных раскладах, которые стремительно меняются в связи с украинским конфликтом.

Удастся ли Москве и Нью-Дели удержать свое партнерство и развивать его в новых условиях? Этот вопрос «КП» задала руководителю Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяне Львовне Шаумян.

- Есть один момент, который надо иметь в виду, чтобы понять позицию индийцев в отношении событий на Украине. У самой Индии есть проблемы с соседями, в том числе и территориальные. Одна кашмирская проблема, возникшая не без участия англосаксов, чего стоит. Думаю, в оценке индийской стороной нынешнего конфликта России и Украины лежит и их историческая память.

- Запад говорит уже не о санкциях, а о полной финансово-экономической и культурной блокаде России. Какую позицию в этих условиях можно ожидать от Индии?

- Индийцы, конечно, учитывают международный фактор, общую обстановку, следят за ней очень внимательно. Но у них есть по многим сложным вопросам своя сформировавшаяся точка зрения. Вряд ли под влиянием каких-то случайных или нет обстоятельств они будут готовы ее менять. В лучшем случае они промолчат. Но если это не соответствует их национальным интересам, они не будут действовать во вред себе. У нас уже есть наработанные направления сотрудничества, такие как военно-техническое, фармацевтика, в которых мы можем уверенно идти дальше. В истории Индии были тяжелые времена, и Советский Союз, а потом и Россия традиционно оказывали ей свою поддержку. Индийцы это помнят. Но, повторю, при этом они не станут ущемлять сами себя и будут пытаться находить какие-то компромиссы, такие решения, которые не противоречат их интересам. Во всяком случае даже в таких форматах, как QUAD, индийцы идти на поводу у Соединенных Штатов не будут.

- Недавно на «Примаковских чтениях» вы отметили, что товарооборот между Россией и Индией в разы уступает товарообороту Индии с Китаем, а у этих двух стран отношения очень непростые…

- Но это не мешает им в обеспечении экономических национальных интересов. Это действительно парадоксальная история, потому что мы с Индией привилегированные стратегические партнеры, а товарооборот у нас позорный. Товарооборот Индии с Китаем, несмотря на серьезные приграничные столкновения, в том числе полтора года назад, растет и почти в десять раз выше нашего. Потому что экономический прагматизм сторон здесь сказывается, есть понимание национальных интересов. Несмотря на то что с Китаем у Нью-Дели до сих пор сохраняются серьезные проблемы, в том числе территориальные, есть взаимное недоверие, подозрение… Так что потенциал в наших торгово-экономических связях с Индией огромен, но пока не задействован.

- Формирование нового мироустройства предполагают взаимодействие в рамках треугольника Россия-Китай-Индия. На их долю приходится 42 процента населения планеты, пятая часть мировой суши, и около 23 процентов мировой экономики. Реально, что они будут действовать вместе?

- На уровне экспертов консультации о российско-индийско-китайском взаимодействии начались еще с 2001 года, я в них участвовала. Встречи проходили по очереди в Москве, Пекине, Дели. Обсуждалось тогда как проект - тройственное взаимодействие этих стран, которые ищут между собой то общее, что их объединяет, и готовы поддерживать друг друга в тех вопросах, которые имеют для них жизненно важное значение и где они находят общий язык. Несмотря на сохранение целого ряда противоречий на уровне двусторонних отношений. Это не простой треугольник, а сложный, в нем идут поиски общих подходов и общих путей решения проблем в нашем сложном мире.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

У СССР, а потом и у России, отношения с Индией всегда были дружественными и даже теплыми. Крупнейший после Второй мировой войны конфликт между Индией и Пакистаном из-за территориальных споров был урегулирован при посредничестве Советского Союза и лично главы Совета министров Алексея Косыгина в январе 1966 года.

Братство по оружию

Индия уже давно - один из основных покупателей сначала советского, а затем российского оружия, что без взаимного доверия было бы невозможным. Индийские вооруженные силы на 70% оснащены боевой техникой нашего производства или произведенной в Индии по российским лицензиям. Только Дели Москва помогла в разработке проекта атомной подводной лодки. Для Индии был модернизирован тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Горшков», получивший новое название «Викрамадитья». Совместно создана крылатая ракета «Брамос» и разрабатывается боевой истребитель пятого поколения. С 2003 года проходят российско-индийские учения «Индра» (сокращение от названий двух стран) попеременно с участием сухопутных и военно-морских сил на территории двух стран.

«Аптека мира»

Индийский премьер-министр Нарендра Моди однажды назвал свою страну «аптекой мира». Индия обладает хорошо развитой внутренней производственной базой и дешевой квалифицированной рабочей силой, что позволило ей превратиться в глобальный центр фармакологической индустрии. На Индию еще до начала пандемии приходилось около 60% мирового производства вакцин, в том числе от дифтерии, столбняка, коклюша и кори. Значительная доля вакцин против ковид-19, включая российскую «Спутник V», производится на индийских предприятиях.

Индийская фармакология - крупнейший мировой экспортер так называемых дженериков - копий и аналогов оригинальных лицензионных лекарств, предлагаемых по доступным ценам. До пандемии, в 2018-2019 годах индийцы экспортировали их на 14,4 млрд. долларов США (сопоставимо с доходом России от экспорта оружия). Наша страна входит в число основных импортеров продукции индийской фармакологии, и любой россиянин по собственному опыту подтвердит: значительная часть самых разных лекарств, которые он покупает в аптеках, имеет маркировку «Made in India».

У руководства Индии весьма амбициозные планы наращивания мощностей национальной фармакологической отрасли. К 2030 году объем ее производства планировалось довести до 90-130 млрд. долларов.

Болливуд, IT, наука, космос…

С 2000-х годов Индия - мировой лидер по объему экспорта продукции IT-отрасли, она доминирует на глобальном рынке аутсорсинга высоких технологий. Индийские программисты - одни из сильнейших в мире. Про глобальное влияние индийской музыки и кино и говорить неловко - знаменитый Болливуд уже давно в сердцах и душах сотен миллионов поклонников по всему миру, в том числе в близких нам среднеазиатских странах. Индийские культура, философия, национальные традиции, а сегодня и индийская наука, экономика, космическая отрасль, ракетно-ядерная мощь - все это делает страну самодостаточной и ставит на особое место в мире.