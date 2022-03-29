Гарик Мартиросян получил подлый удар в спину

Шоумен Гарик Мартиросян. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гарик Мартиросян в последнее время крайне редко выходит на связь с поклонниками. Говорят, шоумен работает над новыми проектами, потому у него совершенно нет времени на общение с народом. И если преданные фанаты с пониманием относятся к вынужденному молчанию кумира, то его бывшие коллеги при любом удобном случае готовы уколоть Гарика.

Десять лет назад Таир Мамедов снимался в Comedy Club. А 2014 году внезапно переехал в США. "Я взял с собой 200 тысяч долларов. Получил вид на жительство на десять лет, но деньги довольно быстро закончились", - рассказал обнищавший за океаном юморист.

Отчаявшись, он стал искать работу таксистом. Потом думал косить траву. "Это популярная работа у приезжих: платят хорошо, а документы не спрашивают", - хвастался успехами Мамедов.

Таир Мамедов переехал в США в 2014 году. Фото: Youtube

Сейчас Таиру только и остается, что вспоминать о заработках в России. "Когда я был в Comedy Club, то зарабатывал больше, чем мог потратить. Как любой человек из обычной советской семьи, я выкидывал деньги на все подряд. Теперь, конечно, таких доходов нет", - признавался мужчина.

А не так давно всеми забытый и никому ненужный артист решил напомнить о себе громким заявлением. Он записал видеообращение к бывшим коллегам по юмористическому цеху, раскритиковав их молчание по поводу происходящего в мире. Мамедов, сидя за рубежом, упрекнул комиков в "трусости и лицемерии".

Сей факт не ускользнул от острой на язык Ксении Собчак. "Таир Мамедов сводит счеты с Мартиросяном и бывшими коллегами, упрекая их в трусости за молчание. Имеет ли право Таир Мамедов, проживающий в Америке, судить человека за молчание в России? Давайте каждый будет судить прежде всего сам себя - и за трусость, и за смелость. Это же тоже про ненависть, про выяснение кто лучше, а кто хуже", - сказала, как отрезала блондинка.

Ксения призвала всех отвечать за себя, свои поступки и свою жизнь, а не навешивать ярлыки на других. "Пусть каждый делает то, что ему по силам. И самое плохое, что могут сделать люди - это начать выяснять, кто больше, а кто меньше старался помочь, кто плакал по-настоящему, а кто притворялся", - рассуждает телеведущая.