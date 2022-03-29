Молодые IT-специалисты получают отсрочку от службы в армии

Глава российского кабмина подписал постановление о том, что специалисты в области информационных технологий получают отсрочку от прохождения срочной службы. Фото: REUTERS

Глава российского кабмина подписал постановление о том, что специалисты в области информационных технологий получают отсрочку от прохождения срочной службы.

В документе с визой Михаила Мишустина говорится о том, что молодые компьютерщики, у которых есть высшее образование, которые работают в IT-компаниях не менее года и которым еще не исполнилось 27 лет, могут продолжить корпеть за компьютером, а не примерять керзачи на год.

Для получения отсрочки руководство таких компаний должно до 1 мая 2022 года направить списки своих молодых сотрудников в Минцифры, а данное ведомство уже переправит их в Минобороны. В главном военном ведомстве будет сформирован итоговый список для военкоматов.

«Важно не допустить снижения темпов развития IT-отрасли в нашей стране даже в условиях санкционных ограничений. Необходимо обеспечить устойчивое и бесперебойное функционирование информационной инфраструктуры. И конечно, сохранить кадровый потенциал», — заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.