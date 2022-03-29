Заявления по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле и обещание Шойгу надо понимать вместе

На переговорах российской и украинской делегаций в Стамбуле, которые прошли 29 марта, и которые открыл президент Турции Эрдоган, шло обсуждение самых злободневных вопросов. Фото: REUTERS

На переговорах российской и украинской делегаций в Стамбуле, которые прошли 29 марта, и которые открыл президент Турции Эрдоган, шло обсуждение самых злободневных вопросов. В том числе, прекращения огня, обмена военнопленными, создания гуманитарных коридоров.

По завершении этих переговоров, делегация из Москвы заявила, что «Россия сделала два шлага по деэскалации навстречу Украине» , и что, "принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях".

«КП» попросила пояснить то, что стоит за такими заявлениями, экспертов. Вот что сказал нам эксперт ассоциации военных политологов, доктор политических наук Андрей Кошкин.

- Что означает "сокращение военной активности на севере Украины» - на Киев наступать пока не будем?

- Мы не имеем подробной информации о достигнутых соглашениях. Сейчас все занимаются предположениями.

Речь о поиске точек соприкосновения. В Белорусии мы с украинцами вроде бы нашли точки соприкосновения. Сопряженные с гуманитарными коридорами. Сейчас идут попытки выработки понимания по другим направлениям. "Снижение активности»? Расшифровку этого нужно получить от нашего руководителя делегации.

- Переговоры — переговорами. А военные задачи — военными задачами?

- Не я первый — многие эксперты уже разделили две эти линии: переговорную линию и задачи, которые поставлены для выполнения специальной военной операцией. Эти две линии должны рассматриваться не параллельно, а в сопряжении. Заявление о снижении активности — это требует осмысления.

Главы и члены делегаций каждый день находились в контакте. Они искали точки соприкосновения по главным направлениям. Ну вот сегодня вышли на такие точки понимания.

- Что дальше?

- Мы с оптимизмом смотрим и на итоги переговоров в Стамбуле, и на обещание Шойгу выполнить поставленную перед ним задачу по спецоперации на Украине. Вскоре мы получим разъяснения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Итоги переговоров между Россией и Украиной: Шесть главных выводов и один вопрос

К удивлению многих экспертов, переговоры России и Украины в Стамбуле 29 марта 2022 года дали неожиданно продуктивный результат. Но станут ли обозначенные договоренности путем к миру? (подробнее)