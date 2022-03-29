Кирилл Кабанов - о преступлениях украинских националистов: "Они зря рассчитывают на безнаказанность. Достанут всех!"

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Следственный комитет России едва ли не каждый день сообщает о том, что возбуждаются уголовные дела по фактам преступлений против гражданских лиц, а также против пленных российских военнослужащих на территории Донбасса и Украины.

«КП» обратилась за комментарием к главе Национального антикоррупционного комитета

- Уголовные дела, которые возбуждает Следственный комитет — дойдут до суда, виновные понесут реальное наказание?

- Обыватели говорят: "ну, это же другая страна". С правовой точки зрения информацию можно собирать только в рамках уголовного дела. Но документировать ее могут не только МВД и ФСБ, и другие службы, которые имеют право работают за границей. Информация о преступлениях против человечности будет собираться из всех источников и скрупулезно.

- Это понятно, но как мы физически сможем наказать преступников в другой стране?

- Данные следствия выльются в конкретные правовые решения. Те, кто будут скрываться, рассчитывая, что не попадется — зря рассчитывают на безнаказанность. Достанут всех!

- Появилось видео, как под Харьковом два украинца стреляли в ноги военнопленным. Эти «стрелки» сбегут в Польшу — и что?

- Конкретно этих людей найдут. Как нашли Яндарбиева. Тех, кто издевается над нашими гражданами. У нас есть опыт работы с таким контингентом. Мы должны давать полную правовую оценку этому.

- Зачем?

- Мы расследуем преступления. И самые жестокие. Но во время боя такие люди будут уничтожаться всеми доступными методами. Есть прецеденты, что таких находили и за границей. Это, наверное, уместно и в нынешней ситуации. Чтобы совершающие подобные преступления знали — безнаказанными они не останутся. Могу высказать мнение: эти — не уйдут, где бы они ни были.

- В понедельник украинцы пытались вывезти из Мариуполя командование националистического подразделения «Азов»*, но эвакуационный вертолет был сбит. Что их ждет?

- В случае, если командование «Азова» останется в живых - они будут осуждены трибуналом и получат срок.

- И потом выйдут?

- Нет, получат пожизненное. По фактам преступлений против человечности. Почему возбуждаются уголовные дела? Чтобы все было законно. Параллельно работают спецслужбы, в том числе ФСБ. И материалы журналистов, в том числе «КП» — это в копилку этих уголовных дел.

- В списке обвиняемых — десятки, сотни человек?

- Списки растут. Военнослужащие ВСУ — немного другая история. А нацбаты — другая, совершенно определенная.

- Ну вот Россия завершит спецоперацию и представит на суде группу военных преступников с полной доказательной базой — мы их посадим и покажем миру, что это были за подонки, но нам опять не поверят?

- Поверят — и признают, это все же разные вещи. То, что они преступники, знают уже все. И на западе. И что они ведут негуманные методы войны - тоже знают. Но не признают. Ведь тогда действия России окажутся обоснованными! И Запад до конца будет держаться своей позиции — как они держались по Косово.

*Запрещенная в России организация, признана экстремистской, в отношении ее членов в РФ возбуждено уголовное дело.