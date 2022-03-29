Авраам Руссо требует 5 миллионов рублей с расстрелявших его налетчиков

Певец Авраам Руссо. Фото: Иван МАКЕЕВ

У Авраама Руссо после долгих лет молчания за океаном, похоже, открылось второе дыхание. Певец не только вернулся в российский шоу-бизнес, но и начал наказывать своих обидчиков. В "нулевые" из-за конфликта с экс-владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым Руссо пережил две громких истории: в 2004 году - похищение, в 2006 - покушение на убийство. Тогда в джип артиста пустили очередь из автомата Калашникова: четыре пули попали в левую ногу певца, и лишь благодаря экстренной помощи врачей он не умер от потери крови.

Со своими похитителями Авраам Руссо уже разобрался: недавно суд вынес финальное решение по этому делу. Все трое подсудимых получили реальные сроки, вот только от тюрьмы из-за истечения срока давности их освободили. А вот по статье "Покушение на убийство" никакие сроки не действуют, а значит, обвиняемые имеют все шансы отправиться за решетку.

Как стало известно сайту kp.ru, уголовное дело о покушении на Руссо, которое долгое время буксовало, наконец сдвинулось с места. В начале марта следствие, выражаясь протокольным языком, "выделило его в отдельное производство" - а значит, расследование в ближайшее время должно быть закончено, а материалы - переданы в суд. Дело в том, что до этого двое задержанных успели натворить столько дел, что часть из них рисковала превратиться в "висяки". И так как все эпизоды "героев" были объединены в одно большое расследование, история с нападением на Руссо, вроде бы очевидная и без пяти минут доказанная, тоже зависла в общей массе. И вот наконец уголовное дело певца стало отдельным.

- В настоящее время СК России завершает расследование покушения на Авраама Руссо, - рассказал kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы артиста. - Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела, после чего они будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Адвокат Андрей Алешкин.

Между тем, Руссо уже подал гражданский иск к обвиняемым, потребовав с них возмещения морального вреда в сумме 5 миллионов рублей. В какую сумму в итоге суд оценит его ущерб здоровью - пока вопрос открытый. Однако, в громком деле могут быть и другие сюрпризы: оказывается, скамья подсудимых может пополниться новыми фигурантами.

- Еще арестованы не все обвиняемые. В деле замешаны известные персоны, которые уже были допрошены в качестве свидетелей, - не вдаваясь пока в подробности, заинтриговал адвокат. - Надо отметить, что расследование уголовного дела будет продолжено, несмотря на то, что часть лиц уже скоро предстанет перед судом.