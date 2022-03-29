В Белоруссии прошли массовые задержания врачей-травматологов

Всего, по данным разных источников, задержано от 25 до 50 врачей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Витебск — Константин Болобошко (главный внештатный травмотолог-ортопед) области, Андрей Крылов (зав травматологического отделения областной клинической больницы), Александр Церковский (зав травматологии Больницы скорой медицинской помощи Витебска). Они и еще ряд медицинских работников задержаны, в кабинетах их прошли обыски.

Примерно такая же картина в Гомельской области, Белорусские СМИ сообщают о задержании как минимум двух заведующих травматологическими отделениями — городской и областной больницы. А так же об арестах их коллег ЦРБ города Мозырь (крупный город Гомельской области). Пока официальных сообщений нет, только лишь догадки и комментарии родных и близких. Их них уже известны такие фамилии, как Евгений Кузьменко, Евгений Савко…

Всего, по данным разных источников, задержано от 25 до 50 врачей. Все задержанные — травматологии, и у всех обвинения одинаковые: «Получение взятки». Так что аресты, предполагают эксперты и журналисты, видимо связаны с закупками. Ужен есть версии с какими именно — с протезами немецкого производства. Причем только одна фирма на всю Республику занимается их закупкой. Так что, дернув за ниточку в документах поставщика, вполне можно было дотянуться до врачей-травматологов по всей стране.

Тем более, что подобные массовые медицинские дела о взятках при закупках в истории Белоруссии уже были. Например, в мае 2018, когда сотрудники правоохранительных органов задержали 95 человек. Правда до суда тогда дошли только 22 медика. Все получили сроки. Согласно белорусскому законодательству за подобное преступление предусмотрены сроки до 10 лет.