Победителей конкурса «Моя страна – моя Россия» объявят на ПМЭФ-2022

Торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов по развитию регионов «Моя страна – моя Россия» состоится в рамках ПМЭФ-2022.

В 2022 году всероссийскому просветительскому проекту «Моя страна – моя Россия» исполнилось 19 лет. Это яркий пример, когда инициатива, рожденная в гражданском обществе, получила широкое тиражирование в регионах Российской Федерации среди молодежи, нашла поддержку органов государственной власти, местного самоуправления и экспертного сообщества.Нынешний сезон Конкурса проводится в рамках реализации Плана Года культурного наследия народов России.

С 2019 года Конкурс вошел в перечень проектов платформы «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. Номинации Конкурса охватывают почти весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий.

- Площадка ПМЭФ – это территория диалога, которая объединяет не только представителей бизнес-сообщества и власти, а также молодых лидеров и школьников с интересными мыслями и стремлением изменить мир. Участники Конкурса «Моя страна – моя Россия» – молодежь из всех субъектов Российской Федерации, люди с активной и ответственной позицией в решении локальных проблем социально-экономического развития территорий, в укреплении государственного единства и целостности России. Уверен, что для победителей Конкурса участие в мероприятиях Форума будет бесценным опытом и весомым дополнением к основному призовому фонду,– отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

«Моя страна – моя Россия» – всероссийский конкурс для инициативных жителей страны, которые заботятся о настоящем и будущем своего региона, готовы предложить идеи и реализовать проекты, направленные на улучшение качества жизни и решение социально-экономических вопросов. Возможность рассказать о своем проекте на Форуме, который собирает ведущих лидеров в политике, экономике и социальной сфере – это источник вдохновения и новых идей для наших участников и победителей, а также основа для будущей поддержки проектов финалистов Конкурса со стороны бизнеса, органов государственной власти. Ведь сегодняшняя победа молодых авторов – это только начало их большого пути и развития, – рассказала доктор педагогических наук, научный руководитель Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Лариса Пастухова.

Основные организаторы Конкурса: АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Научно-методический центр развития и сопровождения образовательных и социально-экономических программ и проектов «Моя страна». Конкурс проводится при непосредственной поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Российской академии образования, Ассоциации «Российское историческое общество», Фонда «История Отечества» и Российского общества «Знание». Профильные номинации Конкурса поддерживаются тематическими партнерами со стороны федеральных органов исполнительной власти и партнерских бизнес и общественных структур.