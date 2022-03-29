Украина готова согласиться на нейтральный статус

Во время переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле. Фото: REUTERS

Делегации прибыли в Стамбул еще накануне переговоров, чтобы начать диалог не с колес, а со свежими головами. При этом Россия состав не меняла - во главе делегации все так же помощник президента Владимир Мединский, рядом с ним - глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и замминистра обороны Александр Фомин.

А вот у Украины — большие перемены. При том же составе - советник Зеленского Михаил Подоляк и глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия они на этот раз сделали рокировку. Раньше Арахамия приезжал в кепке. Его за это обвиняли в неуважении к переговорам. На этот раз он кепку снял, а Подоляк … надел.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк и руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия (слева направо). Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

«СОКРАЩАЕМ ВОЕННУЮ АКТИВНОСТЬ»

После 3 часов переговоров Мединский заявил, что украинская сторона передала конструктивные предложения, которые должны быть включены в финальный договор. Он ляжет на стол президенту.

Россия со своей стороны делает два шага «по деэскалации конфликта».

- Принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях, - объяснил замминистра обороны РФ Александр Фомин. Также он обратился к украинской стороне с требованием соблюдать женевскую конвенцию и прекратить пытки в отношении российских пленных.

- Что касается вопросов встречи руководителей государств, - продолжил Мединский, - эта встреча возможна, когда будет готов к подписанию договор, завизированный министрами иностранных дел.

Но после переговоров, по словам, Мединского, Россия предлагает сократить этот процесс:

- Мы предлагаем возможность встречи глав государств одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел. Тем более, что в момент этого парафирования возможно обсуждение политических нюансов и деталей. Так возможность заключить мир станет гораздо ближе.

Помощник президента РФ Владимир Мединский и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин (слева направо) после российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ УКРАИНА

Чуть позже Мединский озвучил, какие предложения Россия получила от Киева:

1. Украина провозглашается постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями и внеблоковым безъядерным статусом.

2. Эти гарантии, по мнению Киева, не должны распространяться на территорию Крыма и Севастополя. То есть Украина отказывается от стремления вернуть их военным путем.

3. Так же гарантии не распространяются на ту часть Украины, которую Киев называет «отдельными районами Донецкой и Луганской областей» (то есть - Донбасса).

4. Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Россию.

5. Киев хочет, чтобы Россия не возражала против его вступления в ЕС.

Мединский особо подчеркнул, что это все «не положения договора, а предложения Украины, которые мы считаем конструктивным шагом».

«НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТАТУС» ПО-КИЕВСКИ

Представитель украинской делегации Александр Чалый со своей стороны объяснил, как с их стороны видится договор:

- Мы, как этого требует Конституция Украины, не будем размещать на нашей территории иностранные военные базы.

- Не будем размещать на нашей территории военные контингенты.

- Мы не будем вступать в военно-политические союзы.

- Проведение военных учений на нашей территории будет иметь место при согласии стран-гарантов.

- Но принципиально важно. Ничто в будущем договоре не будет отрицать право Украины на вступление в Евросоюз.

Другими словами, Украина, по сути, предлагает внести договор положения, о которых в России говорили еще в самом начале спецоперации. Теперь предстоит большой путь по согласованию и, наконец, подписанию договора между странами.

ЗА КУЛИСАМИ: Разговоры про антисептик и телефоны

На камеру попал момент, когда переговорщики только усаживались за стол.

- Что это? - спросил Владимир Мединский, указывая на какой-то тюбик на столе.

- Антисептик, - ответил ему Давид Арахамия, который сидел точно напротив него.

- Водка подумал, - удивился Мединский.

А Арахамия уже шептался с Леонидом Слуцким: «Леонид Эдуардович телефон нашёл раритетный. Motorola Razr. В этом году вышел новый апдейт».

- Не в этом, а в прошлом, - со знанием дела отреагировал Слуцкий. - Он очень тяжёлый...

Контакт налажен.

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