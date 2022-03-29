Правительство готовит меры по замене импортных лекарств на российские

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новый пакет контрсанкций, который сейчас разрабатывает правительство, войдут меры по расширению импортозамещения лекарств и медицинских изделий. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин во вторник на встрече с депутатами фракции «Справедливая Россия - За правду».

- Все понимают, какое большое значение это имеет для наших людей", - подчеркнул он.

Премьер напомнил, что в правительстве действует оперштаб по поддержке экономики в условиях санкций. По его словам, оперштаб работает практически круглосуточно.

Как и депутаты других фракций, эсеры пришли к Мишустину со своими предложениями. Так, лидер «СР» Сергей Миронов предложил отказаться от болонской системы образования, которая включает бакалавриат и магистратуру и вернуться к советской системе образования.

- Она была самой лучшей в мире! - заявил Миронов.

- Да, Россия присоединилась к болонской системе почти 20 лет назад и, несмотря на этот достаточно длительный срок, система российского образования в целом учитывает наши национальные приоритеты, - ответил Мишустин.

При этом, по его мнению, у советского образования были свои сильные стороны.

- Сегодня многое строится иначе, но надо внимательно посмотреть именно на те аспекты (в советской системе образования, - Ред.), которые можно было бы взять, - сказал Мишустин.

Миронов также обрушился к критикой на министерство культуры. По его словам, руководство минкульта не заступается за деятелей культуры, пострадавших от западных санкций. Миронов упомянул оперную певицу Анну Нетребко.

- Не согласен с оценками по Минкультуры, - отреагировал Мишустин. По его словам, кабмин находится в постоянном контакте с теми деятелями культуры, которые пострадали.

- Ищем равноценную замену контрактам. Работаем с нашими театрами и музеями, чтобы не было утраты связей, которые сложились, и отрабатываем это как внутри страны, так и на зарубежных дружественных площадках, - пояснила вице-премьер Татьяна Голикова.

Миронов также предложил создать в правительстве культурно-идеологический блок, объединив министерство культуры и Роскомнадзор в единое ведомство.

- По аналогии с финансово-экономическим блоком правительства, нужно создать культурно- идеологический блок в правительстве, который, с нашей точки зрения, мог бы возглавить специальный вице-премьер, - заявил Миронов.

В такой блок, по его словам, также должны войти министерство просвещения, министерство науки и высшего образования, Россотрудничество, Росмолодежь и Федеральное агентство по делам национальностей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мишустин заявил, что российские власти готовят новый пакет контрсанкций

Премьер-министр РФ встретился с представителями фракции КПРФ в преддверии отчета кабмина в Госдуме (подробнее)

Мишустин заявил о готовности властей оказать поддержку деятелям культуры, пострадавшим от действий Запада

Речь шла о подвергающихся бойкоту деятелях культуры из-за их поддержки российской спецоперации на Украине (подробнее)