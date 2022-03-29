Что изменится после переговоров в Стамбуле: «Освобождение Юга Украины теперь только ускорится»

Фото: Александр КОЦ

ОТКАЗАЛАСЬ ЛИ МОСКВА ОТ СВОЕЙ ЦЕЛИ?

Для меня в итога переговоров в Стамбуле никаких угрожающих «признаков второго Хасавюрта» нет. Так могло быть при договорённости о прекращении огня, выстраивания прямой связи между командованием - все, что мы видели в Хасавюрте. Но здесь таких подвижек нет. К тому же Шойгу четко заявил, что мы продолжим освобождать Донбасс. То есть, спецоперация не заканчивается.

ЧТО ЗНАЧИТ «ДЕЭСКАЛАЦИЯ НА НАПРАВЛЕНИЯХ КИЕВА И ЧЕРНИГОВА»

- Последние две недели российские войска находятся под Киевом, ведут поисково-разведывательные действия, но не наступают. Получается, мы в дипломатическую бумажку заворачиваем то, что есть и так де-факто. Для чего? Вопрос открытый. Если мы не будем штурмовать Киев, то нам есть смысл группировку, которая там задействована (а это до 30 тысяч человек) перебросить на юг Украины, для решения основной задачи там.

Пока я исхожу из того, что это перегруппировка войск и одновременно дипломатический теннис, где теперь должна реагировать Украина – либо принимать наши условия и тоже снижать свою активность, либо отвергать, и тогда у нас развязаны руки.

(Владимир Мединский также заявил, что деэскалация на направлениях Киева и Чернигова не означает прекращения огня, - прим. ред.)

Бойцы российского спецназа в одном из населенных пунктов, занятых на пути к Киеву. Фото: Александр КОЦ

МЫ ПУСТИМ ИХ В ЕВРОСОЮЗ?

- А Россия и не говорила, что мы против Украины в Евросоюзе. Мы были категорически против НАТО! А с кем Украине дружить, торговать и объединяться - это уж ее право.

(В озвученных предложениях Киев прописал, что хочет, чтобы Россия не возражала против его вступления в ЕС.— прим.ред)

ОТМЕНИТ ЛИ ЗАПАД САНКЦИИ?

- Какие-то, безусловно, им придется отменять. Если будет заключаться договор между Россией и Украиной, то в этот договор мы потребуем включить пакет по отмене санкций. Но все санкции, конечно, не отменят.

А ЧТО ДАЛЬШЕ СО СПЕЦОПЕРАЦИЕЙ?

- Понятия не имею, куда зайдут переговоры. По моему личному мнению, спецоперация должна продолжаться и закончиться на границе с Приднестровьем. Но в любом случае группировка украинских сил должна уйти с Донбасса либо быть там разгромлена — что, опять же, подтвердил Шойгу. В этой части спецоперация теперь может быть даже ускорена.

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