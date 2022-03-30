Экс-командующий ВДВ Георгий Шпак: Аэропорт «Гостомель» под Киевом брали 200 десантников

Российский десантник в аэропорту "Гостомель" под Киевом. Фото: Александр КОЦ

В НЕБЕ ТОЛЬКО РУССКИЕ

Баранец: Георгий Иванович, у вас за плечами фронтовой опыт в Афганистане, в Югославии, в Чечне, а в 2000 году вы командовали оперативной группировкой ВДВ на Северном Кавказе. Следите сейчас за операцией на Украине?

Шпак: Естественно, я не имею возможности знать в деталях стратегический план Верховного главнокомандующего и оперативные планы Генштаба. Но я «снимаю информацию» из разных источников. В том числе из закрытых.

Баранец: И как оцениваете ход операции на Украине?

Георгий ШПАК.

Шпак: Считаю, что поставленные задачи в целом выполняются. Да, может, с некоторой задержкой и с большими усилиями на некоторых направлениях, но выполняются. Об этом можно судить по результатам. Выполнена важнейшая задача - ликвидация противника в воздухе. Это упрощает наши действия. И еще: невзирая на большие потери в первые дни, в последующем они резко сократились. Значит, наши солдаты и офицеры приспособились к ведению боевых действий в этих условиях.

ПЛАЦДАРМ НА ДНЕПРЕ

Баранец: Генштаб объявил, что с нашей стороны погибло 1350 человек. На ваш взгляд, чем вызваны такие утраты?

Шпак: Главная - необстрелянность наших войск в первые дни. Сами понимаете, тельняшка, храбрость, мужество - это не защита от пуль и снарядов. Например, немалые потери были при взятии «Гостомеля», хотя это уникальная операция, которая войдет в анналы военного искусства.

Баранец: А чем она уникальна?

Шпак: Что такое «Гостомель»? Это великолепный огромный аэродром. Я там бывал. Стратегически важный плацдарм.

Баранец: Сколько десантников, по вашим данным, участвовало в той операции?

Шпак: Скажу, вы рассмеетесь: 200 человек!

Баранец: Такой крупный объект - и 200 человек?! Почему так мало?

Шпак: - Чем меньше привлекается сил, тем больше внезапности, больше успех.

Российские солдаты на фоне останков самого большого самолета в мире – Ан-225 «Мрия», аэропорт "Гостомель". Фото: Александр КОЦ

ГИТЛЕР ПОД РУШНИКАМИ

Баранец: Одни города Российская армия берет штурмом, а другие - нет. Почему?

Шпак: Опыт показал, что в некоторых случаях мы обязаны войти в город и подавить сопротивление. Как, например, в Мариуполе, в Изюме. Там, по некоторым данным, ликвидированы тысячи сопротивлявшихся националистов. Я считаю, это правильное решение. Нам надо выбивать ядро фашистов. Вот мне прислали фото - русский солдат заходит в хату украинскую и видит портрет Гитлера, обрамленный вышитым рушником. Эту болезнь надо искоренять.

Но в том же Харькове, по неофициальным данным, 70% населения готовы к встрече российских войск.

Баранец: Одна из сложнейших задач операции - беречь мирное население. Но за спинами его часто прячутся украинские вояки...

Шпак: Мы ни на секунду не должны забывать, с кем воюем. Мы воюем с наследниками фашистской идеологии. Это ведь их методы - пустить на минное поле население деревни. Или гнать впереди атакующей цепи эсэсовцев толпу мирных жителей. Мы сегодня видим ту же тактику вот этих уродов. Смотришь, и слезы наворачиваются на глаза. Бог ты мой, неужели ты, солдат, какой бы ни было армии, неужели ты допускаешь возможность, что этот ребенок пойдет впереди тебя и примет первую пулю? С ума сойти!

Укрепленная огневая точка. Фото: Александр КОЦ

БЕЗ ПАТРОНОВ И БЕНЗИНА

Баранец: Когда у украинской армии могут кончиться запасы техники, боеприпасов, горючего?

Шпак: А уже сегодня наступил этот голод. Как мне стало известно из разведсводок, все украинские командиры срочно требуют боеприпасов и горючего. И я считаю, что пройдет неделя, может, месяц, и украинские войска с их нацбатами превратятся в тыкву - в обыкновенных пехотинцев, которые окружены Российской армией. У этих нациков не будет ни снарядов, ни еды... Все к этому идет.

«КАЛИБРЫ» В ЗАГАШНИКЕ

Баранец: Достаточно ли у России «Калибров» и прочего точного современного оружия, чтобы не потерять темп спецоперации?

Шпак: Да, вопрос очень важный. Наверное, Генштаб просчитал все варианты, чтобы не остаться гол как сокол. И уверен, нужное количество этих уникальных зарядов держится в резерве. Например, как только Англия начала нам угрожать, у ее берегов оказались наши корабли с этими ракетами. И в НАТО сразу начали считать: а что сотворит с авианосцем такой снаряд? Высчитали - разваливает его на две части. Воинственный пыл у них сразу подугас...

Так в городах Украины берегут от обстрелов памятники. Людей, увы, берегут меньше... Фото: СОЦСЕТИ

ДЕТИ СО СТВОЛАМИ

Баранец: Украинские власти создают в каждом городе тероборону, раздают всем подряд автоматы. Как оцениваете их боеспособность?

Шпак: Это так же, как гитлерюгенд. Клич Геббельса, когда уже резервы были исчерпаны, привлекать 15 - 16-летних юнцов, накачивать их и превращать в самоубийц. Опыт-то старый. Просто сегодня надо найти ему противоядие.

Например, в последние месяцы Великой Отечественной были созданы агитотряды из тех же немцев, венгров, румын, которые ездили, уговаривали, убеждали. И привлекли людей на нашу сторону.

ШКОЛЫ БАНДЕРЮГЕНДА

Баранец: А для вас не стали сюрпризом упорство и мотивация украинской армии?

Шпак: Натравливание украинцев на Россию началось не вчера, а как только Украина стала самостоятельной. Там все было пронизано бандеровской, антироссийской пропагандой - от пацанов до стариков. Вспомним, еще в начале 90-х начали плодиться военизированные школы на Западной Украине.

Баранец: Вышколы они их называют.

Шпак: Да. И эти школы дали костяк нынешним нацбатам, где у боевиков психика уже ненормальная. Пока мы это не искореним, мы ничего не сделаем.

Баранец: Сколько может длиться спецоперация?

Шпак: Когда она началась, я думал, что все закончится к посевной. Потому что Украина - житница, себя кормит и полмира. Но, к сожалению, оказалось, что операция будет более длительной. Насколько? Сказать не могу.

Баранец: В первые недели операции у нашей армии был стремительный натиск, сейчас более осторожные действия. Почему?

Шпак: Видимо, пришлось замедлить темп для снижения потерь. И правильно сделали. Тысяча этих националистов-недоносков не стоят жизни нашего бойца. Надо спокойно, используя мощь нашей авиации и артиллерии, расчищать территории впереди себя. Вот и все. Думаю, что так и будет.

И это приведет к победе.

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