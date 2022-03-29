«Доверяю врачам, а не знахарям с кактусом!»: Калашникова высмеяла невежество Бони

Анна Калашникова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бывшая участница шоу «Дом-2» Виктория Боня частенько попадает на страницы таблоидов благодаря своим странным высказыванием.

Недавно Боня выдала в соцсетях очередной перл, мол, надо лечиться не таблетками, а…кактусами.

С коллегой поспорила в своём Телеграм-канале певица Анна Калашникова.

- Ребята, тут такая странная история приключилась. Журналисты попросили меня прокомментировать высказывание Вики Бони, которая посоветовала от всех болячек использовать…кактус, - рассказала подписчикам Калашникова. - Я, честно говоря, подумала, что это шутка, поэтому в такой же ироничной форме и высказалась: мол, раньше бабушки в деревнях использовали от всех хворей лист лопуха. Сейчас все-таки не Средневековье. От Вики последовал на страницах СМИ неожиданный комментарий в мой адрес: «Пусть идет научную литературу почитает, если она умеет читать вообще! Сегодня очень много невежд. В этом вся проблема тех, кто слушает таких людей, которые в жизни книги не держали в руках и при этом учат других».

- Сразу скажу, была оч удивлена такому повороту, поскольку к Вике всегда тепло относилась, мы не так давно хорошо общались на съёмках.

Но тут не могу не ответить. Дорогая, у меня три высших образования и школьная «золотая» медаль. Так что странно даже обсуждать умею ли я читать или нет. Надеюсь, что это какая-то ошибка, не верю, чтобы Вика так резко говорила о коллегах. Я за дружбу и за позитив. А вы как думаете, кто прав в нашем споре? Честно скажу, я самолечением не занимаюсь, это опасная штука. Предпочитаю доверять медикам, традиционной медицине, а не знахарям с травами и кактусами,-посмеялась над звездой ток-шоу Анна Калашникова.

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