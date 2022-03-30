"Я выйду замуж в 63": Эвелина Бледанс - о новом браке, сбежавшей домработнице и романе с сыном Ротару

Эвелина Бледанс рассказала kp.ru, в чем ее сила и секрет красоты. Фото: Личный архив

Говорят, весенние именинники третий год пребывают в шоке - что ни день рождения, то лихорадка на весь мир. Но Эвелина Бледанс, которой 5 апреля исполнится 53 года, и к возрасту, и к мировым потрясениям относится спокойно. В чем ее сила и секрет красоты, актриса рассказала в интервью KP.RU.

"НА ДНИ РОЖДЕНИЯ НЕ ПОТРАТИЛА НИ КОПЕЙКИ"

- Эвелина, сейчас сложно что-то планировать, и все же: какие планы на весну?

- Да, планировать сейчас - дело неблагодарное. И все же я продолжаю работать, езжу на гастроли: Саратов, Воронеж, тур по Сибири, потом Краснодар, где живут мои любимые родственники. А послезавтра у Семена юбилей - 10 лет. Я долго сомневалась, стоит ли устраивать праздник в таких суровых реалиях. Но с другой стороны, 10 лет бывает раз в жизни, и Семен должен получить свою пиратскую вечеринку, о которой он мечтал последние два года с момента вечеринки в стиле Бэтмена. Уже все готово: для нас с Семой сшили шикарные пиратские костюмы, у нас есть штурвал, пистолет, рука-крюк, живой попугай - одним словом, все, что надо пиратам.

1 апреля младшему сыну актрисы Семену исполнится 10 лет. Фото: Личный архив

- А на следующей неделе и ваш день рождения...

- Знаете, я крайне редко отмечаю свои дни рождения, но у нас с подругой Аллой Кравченко, она же Alla Couture, которая обшивает звезд на все красные дорожки, день рождения в один день. Мы с ней вместе ездили в фитнес-тур на Мальдивы, вместе вернулись вывозным рейсом ночью 7 марта. И решили вместе отметить день рождения. Это будет девичник, тематическая вечеринка, а не просто нажрались, наплясали и ушли. И на благотворительность тоже обязательно соберем деньги.

- Почему девичник - чем вам мужчины не угодили?

- Потому что женщины порой способны принимать решения, которые не под силу мужчинам. Это наша girls power (женская сила. - Ред.).

- Два дня рождения подряд - это дорого? Цены уже не те.

- Оба праздника нам делают друзья: кто-то накрывает стол, кто-то дает площадку, кто-то развлекает играми и конкурсами, ну а кого-то мы порекламируем. На наши праздники я умудрилась не потратить ни копейки. Я умею экономить, и даже на Мальдивы впервые съездила дешево.

- Мальдивы - и дешево??

- Оказалось, это возможно. Раньше за неделю на Мальдивских островах я отдавала не меньше 10 тысяч евро. А в фитнес-туре попробовала другой вариант: тот же песок, тот же голубой океан, вот только не виллы, а отель. Вместе с питанием мы платили 200 долларов в день. Чувствуете разницу?

КУПУСТНАЯ "ДИЕТА"

- Эвелина, 53 - это новые 35?

- Классный перевертыш, мне нравится. Хотя я о возрасте вообще не думаю, мне главное быть здоровой. А здоровье для меня это прежде всего четкая, как часы, работа желудочно-кишечного тракта. Если он в порядке, возраст не страшен: у вас всегда будет чистая гладкая кожа и прекрасное самочувствие. Плюс я слежу за гибкостью суставов, чтобы не было артритов-артрозов и т.д. Кто-то сейчас поморщится, но такова наша природа: сходил в туалет, растянул свое тело - и этого достаточно, чтобы сохранить бодрость, молодость и привлекательность.

Молодость Эвелины Бледанс обеспечивают здоровый желудок и гибкие суставы. Фото: Личный архив

- В вашем рационе, наверное, сплошь волшебные пилюли для пищеварения?

- Ни в коем случае. Из волшебных пилюль я пью только витамины и препараты для иммунитета. Попробуйте слушать и чувствовать свой организм. Например, несколько дней назад я съела огромную тарелку пережаренной картошки, так мне захотелось. Я ничего себе не запрещаю. Иногда мне по кайфу съесть вареное яйцо с майонезом. Но я понимаю, что после этого мне надо обязательно позаниматься, добавить в рацион полезную клетчатку, будь то капуста, морковь, огурец, или лук-чеснок, которые улучшают сжигание жиров.

- Посоветуйте лайфхак красоты за копейки.

- Так я вам об этом и говорю. Например, капуста всегда стоит копейки. У меня были времена, когда я жила только на капусте: капуста квашеная, капуста свежая, капуста тушеная с сосиской... Это дешево и полезно. Тем более, сейчас мы все тренируемся жить без импорта - на нашей любимой картошке, капусте, домашних яйцах. Сало я обожаю, могу съесть кусочек сливочного масла - без жиров кожа становится сухой, как пергамент. У нас есть все для жизни. Убегают, наверно, те, кто без фуа-гры жить не могут. А меня от нее тошнит!

- Вы готовите сами?

- Последний месяц я все делаю сама, вчера даже впервые мыла унитаз. Дело в том, что пока я была на Мальдивах, моя помощница-украинка сбежала в Германию в связи с началом спецоперации. Даже никак не объяснилась. Много лет она мне во всем помогала: и прибрать, и приготовить, и с Семеном уроки сделать. Поэтому первое время без нее я была как без рук, даже не знала, где в моем доме что лежит. А теперь со всем справляюсь. Новую помощницу не ищу: вдруг не за горами то время, когда не будет возможности платить помощнице? Да и пустить нового человека в свой дом я пока не готова.

В случае Эвелины Бледанс 53 - это новые 35. Фото: Личный архив

"ВСЕ ВЕРНУТСЯ, ПОДЖАВ ХВОСТЫ"

- Год назад вы рассказывали, что взяли квартиру в ипотеку - теперь каждый месяц вынь да положь 63 тысячи рублей. Долг перед банком напрягает?

- Пока вытягиваю. У меня ведь не только квартира, но и машина в кредите - два платежа. Плюс ремонт: во дворе нужно переложить плитку, сделать санузел - он уже задрипанный, комнату Семёну... Первый канал мне уже много лет обещает ремонт сыну и я верю, что все-таки сделает. Трат много, а куда деваться.

- В чем вы себя ограничили?

- А я никогда слишком не тратилась - всю жизнь жила в эконом-режиме, не бросала деньги на ветер. На гастролях я всегда подумаю, пойти ли мне в ресторан или купить кефирчик с яблочком. Мне не нравится выражение "копить на черный день", но тем не менее, я делаю это с юности. Слава богу, этот черный день никогда не наступал - в моей жизни были и будут только белые. Но загашник есть. Когда я слышу, что из-за санкций Лепс потерял 20 млн долларов, мне, конечно, жалко. У меня нет 20 миллионов. Но у меня есть мои дети, любимый мужчина, дом и много запасов в гараже - все, что нужно для жизни. А еще мой благотворительный фонд, где я дарю счастье и радость многим семьям, очищая свою карму.

Мой второй муж (Дмитрий, бизнесмен из Израиля. - Ред.) еще много лет назад мне твердил: скоро все рухнет, надо срочно уезжать, убегать... Но я никуда не собираюсь. Где родился, там и пригодился. Я в своей стране, в своем доме, со своей семьей, работой и радостью бытия. А все, кто поубегал сейчас, поджав хвосты, непременно вернутся. Русские сейчас нужны только в России, да и дорого жить за границей.

Благотворительный центр Эвелины помогает семьям, воспитывающим детей с особенностями развития. Фото: Личный архив

- Ваш старший сын Николай живет в Израиле. Там ощущается русофобия?

- Он израильтянин, живет среди таких же израильтян много лет, говорит на иврите лучше, чем на русском - какая тут может быть русофобия? Он обжился в этой стране: там он пошел в армию, после чего получил всякие блага - бесплатное обучение, возможность устроиться на работу. Желания жить в России у него нет. Когда-то сын хотел уехать в Америку или Канаду, может, еще и вернется к своей мечте.

- Сыну 27 - не грозится сделать вас бабушкой?

- А вот об этом давайте не будем.

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ НЕВЕСТКА РОТАРУ

- А как насчет вас? Свадьба после 50 - возможно или уже не интересно?

- Я еще буду невестой, конечно! Мы, правда, не планировали свадьбу, но приколоться можно. Думаю, что я выйду в замуж в 63 - поставила себе такую планку.

- О ваших романах чего только не писали. А правда, что вы могли стать невесткой Софии Ротару?

- Конечно, было бы шикарно, но не сложилось. Мы с ними вместе жили в Ялте, мои родители дружили с музыкантом из коллектива Ротару. А ее сын Руслан немного за мной ухаживал, было дело: катал на своей шикарной иномарке, водил по ресторанам. Но серьезного романа не получилось. Это сейчас Русланчик совсем другой, во всем помогает маме. А в тот момент это был мажор, который жил в самом лучшем доме и ни в чем не знал отказа - в самых лучших девочках, в том числе. Меня такие мальчики не вдохновляли, поэтому его ухаживания ни к чему не привели.