Тбилисские реалии: Русским квартиры не сдавать!

Спецкор «КП» Дина Карпицкая в Грузии столкнулась с неоднозначным отношением к русским. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Охота на айтишников

Если в Ереване встречают наших с распростертыми объятиями (не забыв при этом поднять цены на жилье в несколько раз), то в соседнем Тбилиси, куда перебрались, как официально заявляют грузины, уже 25 тысяч россиян, атмосфера совершенно иная.

Это стало ясно прямо на границе. Никакого тебе: «Добро пожаловать». Вместо этого русских, а нас в маршрутке Ереван - Тбилиси ехало всего двое, моментально выцепляют из толпы въезжающих и отводят в сторону для дополнительного опроса.

- Кем работаете?

- Тексты пишу.

- А-а-а, вы айтишница?

- Нет, пишу тексты. Статьи всякие, обзоры.

- Вы мне, кажется, врете… - смотрел на меня в упор и с пристрастием пограничник. - Почему вы арендовали отель на улице Александра Дюма? Сегодня ехали два парня-компьютерщика, они тоже почему-то на этой же улице остановились. Вы как-то связаны с ними? Лучше не врите, мы все равно все узнаем.

- Послушайте, ну была бы я программисткой, то зачем бы это скрывала? Разве это преступный вид деятельности у вас в Грузии?

Опрос с пристрастием длился минут двадцать. Тем временем моего попутчика, который действительно был из той самой сферы, в чем честно и признался, тоже опрашивали и тут же заносили его данные в какую-то отдельную базу данных.

В итоге пустили-таки нас обоих. Но осадочек, как говорится, остался. По дороге залезла в чаты русских в Грузии и обалдела. Бедные айтишники! К ним раньше относились чуть более серьезно, чем к любителям компьютерных игр, теперь же они вдруг в какой-то группе риска. И на выезде из РФ, и на въезде в другие страны к ним масса вопросов.

Помимо информации о зарплате, работодателях, погранцы интересуются и политическими взглядами, спрашивают о связях с Украиной, Белоруссией, Европой. Смотрят, на какие телеграм-каналы есть подписка.

Берут на карандаш прямо при въезде. Почему? Может, опасаются, что не будут платить налоги в Грузии?

- А почему вы вообще в Тбилиси-то так массово едете? - спросила я своего попутчика-программиста.

- Потому что близко и, говорят, хорошо. А главное, есть специальная экономическая зона для IT с облегченным режимом налогообложения.

Как именно хорошо, парню еще только предстояло узнать.

Добро пожаловать?

В магазинах грузинской столицы размещены бандеровские кричалки... Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

В первые дни, когда на Грузию обрушился поток русских, в Тбилиси проходили массовые митинги в поддержку Украины. Оппозиция, которая в Грузии довольно громкая и сильная, призывала приехавших россиян приходить на них и сжигать свои паспорта. И устраивать русские митинги: «Вы не представляете, как быстро и сильно в лучшую сторону изменится к вам отношение в Грузии, где многие из вас собираются жить и работать».

Но русских митингов так и не случилось…

В одном из крупнейших банков Грузии всех русских, кто пришел к ним открывать счета, по личной инициативе руководства заставляли подписать специальное заявление на английском, без которого даже документы рассматривать не хотели:

Вот такое заявление с требованием осудить русских заставляли при открытии счета подписывать клиентов из России (его перевод - на соседней странице). Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

«Я согласен с тем, что РФ является оккупантом, вторгшимся в Грузию в 2008 году и Украину в 2014 и 2022 гг. Я поддерживаю территориальную целостность Грузии… Я согласен не разделять российскую пропаганду и бороться с ней... Я знаю, что нарушение этих требований приведет к аннулированию моего счета...»

Слава богу, просуществовал этот документ всего несколько дней. После специальным указом грузинского правительства подобная самодеятельность была пресечена.

В банках подсовывать такие бумажки перестали. Но квартиры русским грузины сдают неохотно.

- Примерно четыре из пяти, узнав, что мы русские, отказывались сдавать нам жилье или сразу называли цену в три раза больше, - рассказывает москвичка Лена. - В итоге мы сняли дом только через знакомых грузин.

«Русских и белорусов не пустили в известный тбилисский техноклуб», - появляется сообщение в телеграм-канале русских релокантов. Под ним тут же жаркая дискуссия. Кто против национализма, кто за, типа «заслужили мы сами».

«Вы не думали, что это для вашей же безопасности? И чисто из экономических соображений. Что какой-нибудь пьяный украинец даст в морду, начнется драка? Хозяину клуба это надо? Тут давно уже негласная установка: русских и украинцев в одни туристические автобусы не сажать, в отелях селить подальше друг от друга».

Те же айтишники создали петицию, подписали которую почти 1000 человек: «Мы высоко ценим грамотно выстроенные государственные процедуры, такие как оформление ИП и ООО, постановку на учет в налоговом органе. Это делается очень просто и буквально за один день. Но сейчас мы сталкиваемся с нерешаемой проблемой в виде отказа в получении расчетного счета в банках Грузии. Согласно нашей статистике, за период с 4 по 11 марта этого года 95% специалистов не смогли открыть счет в грузинских банках даже после регистрации ИП. Создается парадоксальная ситуация: мы являемся полноправными налогоплательщиками страны, но не имеем возможности открыть в этой стране счет в банке».

Весь Тбилиси увешан украинскими флагами и лозунгами в поддержку незалежной. В банке на талончиках с номером очереди написано «Слава Украине!». На огромном электронном табло на площади Свободы развевается желто-голубой флаг. Такой же на всех маленьких экранах кассовых аппаратов. Флаги висят в аптеках, ресторанах, магазинах. Их продают в переходах, значки и ленточки почти на каждом жителе города. Грузины сочувствуют украинцам. А тут мы, русские, приехали тысячами. Вроде тоже свои, но… Нет-нет да встречались мне лично инциденты вроде этого.

Лозунги укронацистов напечатаны и на талончиках ожидания в банках Тбилиси. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- А что вы все к нам в Грузию приехали? - спрашивает меня продавец продуктового магазина в центре Тбилиси. - Надо дома оставаться и решать свои политические вопросы.

Или в банке, куда я пришла за денежным переводом, меня отказались с русским паспортом обслуживать. Но охранник, пожилой мужчина, отвел меня в сторонку и сказал:

- У нас тут начальник идиот, ты иди в другое отделение, оно ниже по улице, там все нормально будет.

- Да, мы тоже сталкивались с русофобией. На улице бежали за нами какие-то хулиганы и орали вслед матом за то, что мы русские. Не везде люди хотят говорить на нашем языке и прочее. Но все-таки такое реже, чем понимание и поддержка, - рассказывают Антон и Катя из Питера. - Хозяйка квартиры принесла нам торт и извинилась за других «коллег», которые не сдавали нам жилье по политическим соображениям. Давайте все-таки обращать внимание на хороших людей, а не на идиотов.

К санкциям не присоединились

Судя по всему, правительство Сакартвело рвать связи с Россией не намерено. А еще власти развернули самолет с местными наемниками, летевшими воевать на Украину, из-за чего Зеленский отозвал посла из Тбилиси. Самому украинскому президенту не дали выступить перед грузинским парламентом.

- Несмотря на абхазскую и югоосетинскую проблемы, правительство Грузии не присоединилось к антироссийским санкциям, - говорит экс-парламентарий, ныне директор Грузино-российского общественного центра имени Е. М. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе.

Это, как считает политолог Васо Капанадзе, уже заметили в России.

- Грузия не оказалась в списке недружественных стран, недавно опубликованном МИД РФ. За что уже, кстати, наше правительство подверглось жесточайшей критике оппозиции. Они устроили акцию протеста с требованием добиться попадания в этот список, представляете? - говорит он.

Сами грузины всю оппозицию сейчас причисляют к сторонникам Саакашвили. И недолюбливают, называя сектой. И посмеиваются над поддержкой Украины своим бывшим президентом.

На улицах Тбилиси вовсю торгуют украинскими флажками. Но покупателей почти нет... Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Он стоял с желто-голубым флагом на одном из последних судов, но перевернул его вверх ногами, - говорит грузинский журналист Вахтанг Сванидзе. - То есть он за столько лет жизни там даже не запомнил, как флаг страны выглядит.

- Что ты думаешь про отношения наших стран? Есть позитивная перспектива?

- Я думаю, что самое ужасное, что мы все как-то резко переругались. И уже деремся друг с другом. Как так получилось, что далекий от нас территориально Запад смог-таки вбить осиновый кол между нами? И вы, и мы много раз вели себя неправильно. Надо срочно что-то делать и мириться. Границы не передвинешь, мы жили и будем жить бок о бок.

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