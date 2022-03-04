Военная спецоперация на Украине 4 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

На Украине продолжается военная спецоперация России Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

На Украине продолжается военная спецоперации России, проводимая Москвой в целях обеспечения мира в Донбассе, а также демилитаризации и денацификации страны. В четверг, 3 марта, в Белоруссии состоялся второй раунд переговоров между российской и украинской делегацией, тем временем Вооруженные силы Украины продолжают обстрелы жилого сектора на территории ДНР и ЛНР. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о спецоперации на Украине на 4 марта 2022 года.

Верховная рада Украины приняла постановление, в котором призвала ООН и другие международные организации ввести в Украину миротворцев, а также создать бесполетную зону.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что специальная операция российских вооруженных сил на Украине идет в соответствии с графиком. Глава государства также сообщил о выплатах семьям погибших на Украине российских военных единовременного пособия в 7 421 000 рублей. Путин отметил мужество российских солдат и офицеров, исполняющих свой долг на Украине, и присвоил звание Героя России офицеру-десантнику Нурмагомеду Гаджимагомедову, героически погибшему в первые дни спецоперации.

В Брестской области в Белоруссии завершился второй раунд российско-украинских переговоров. По мнению советника главы офиса Президента Украины Михаила Подоляка, украинская делегация не получила тех результатов, на которые рассчитывала. Вместе с тем глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что после второго раунда российско-украинских переговоров стороны достигли взаимопонимания по ряду гуманитарных вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал российского лидера Владимира Путина сесть с ним за стол переговоров и побеседовать с ним как «с соседом».

Тем временем украинские власти заблокировали телефонные звонки абонентам российских операторов связи. Ограничения введены для предотвращения передачи российскими военнослужащими на Украине информации в Россию и Белоруссию. Блокировка наложена на мобильные телефоны и телефоны фиксированной связи. Также ограничена возможность активации недавно приобретенных SIM-карт.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

01:02 Удары ВС РФ по центрам киберопераций Украины понизили интенсивность хакерских атак на "Роскосмос" и инфраструктуру его предприятий. Но атаки из других регионов мира продолжаются, рассказали в пресс-службе госкорпорации.