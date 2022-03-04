Платежи по банковским картам и не только: что еще можно, а что уже нельзя

Разъясняем, что происходит и как это всех нас касается Фото: Эльвира ОСИПОВА

Санкции против России идут сплошным потоком. В этой лавине легко запутаться и сделать неправильные выводы. В нынешней ситуации лучше сохранять холодную голову. Особенно когда речь идет о финансовых решениях. Отвечаем на основные вопросы, касающиеся банковских карт.

- Можно ли сейчас без проблем платить банковскими картами?

- Да, внутри страны никаких ограничений нет. Действуют карты любых платежных систем — как международных VISA, MasterCard, так и отечественной МИР. Санкции на внутренних операциях в рублях не отражаются. Вся инфраструктура передачи финансовых сообщений находится в России.

- А если нашу страну все же отключат от SWIFT?

- Даже несмотря на это, операции внутри страны будут проходить без сбоев. От SWIFT в ближайшее время отключат несколько российских банков (ВТБ, Промсвязьбанк, «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк), но это не помешает им проводить транзакции в России.

- Apple Pay работает или нет?

- Этот сервис (как и Google Pay) отключили только для банков, попавших под самые жесткие санкции. Отпечаток пальца или изображение лица не работают для клиентов этих банков и для торговых терминалов, установленных этими банками. Чтобы провести операцию, им теперь нужно носить с собой пластиковую карту. Транзакции по ней проходят без каких-либо проблем. Для клиентов других банков все осталось без изменений - оплата через смартфон работает.

- Можно ли вместо Apple Pay установить МИР Pay?

- Если у вас айфон (а Apple Pay работает только на нем), технологически это невозможно. Приложение российской платежной системы устанавливается лишь на телефоны с операционной системой Android.

- С какой картой теперь ехать за границу, чтобы не остаться там без денег?

- Во-первых, лучше взять с собой несколько карт. Если один банк попадет под санкции (такой вариант нельзя исключать), то второй может под ними и не оказаться. Во-вторых, желательно снять немного наличной валюты. Либо до поездки в российском банке (доллары и евро в наших банках пока есть, но их нужно заказывать заранее), либо в банкоматах за рубежом.

- А сколько наличных можно вывозить?

- Здесь произошло некоторое ужесточение правил. Теперь из России можно вывозить в наличном виде не больше 10 тысяч долларов (или эквивалент в другой валюте). Раньше вывозить можно было сколько угодно, но если сумма была больше, чем 10 тысяч долларов, то ее следовало задекларировать. Хотя по факту никто это не проверял. Сейчас, скорее всего, с этим будет строже.

- ЦБ ввел комиссию в 30% за покупку валюты. Что это такое?

- Речь идет об операциях на бирже. Раньше комиссии там были минимальными. Этим активно пользовались спекулянты. Теперь условия и для банков, и для брокеров в Центробанке решили уравнять. Банки не знают, что будет дальше, поэтому закладывают очень большую разницу между покупкой и продажей валюты. То есть, по сути, взимают высокую комиссию с клиентов. До последнего времени брокеры так поступать не могли. Тем не менее, несмотря на логичное обоснование со стороны ЦБ, главный смысл введенной комиссии — снизить ажиотаж на валютном рынке, сделав покупку валюты невыгодным мероприятием. При этом платить комиссию, снимая валюту с собственного счета или покупая ее в банке, не нужно. Нововведение касается только биржевых операций.

- У меня карта санкционного банка. Ее можно выбрасывать?

- Нет. Она продолжает работать. Если вы живете и пользуетесь картой в России, то ограничения, связанные с санкциями, вас никак не касаются. Наоборот, банки, ставшие финансовыми изгоями, активно привлекают клиентов заманчивыми ставками. Этим стоит пользоваться. При этом, если вы поедете за рубеж, ничего не мешает завести карту другого банка, не попавшего под санкции.

- Получается, в санкционном банке можно будет выпустить только карту МИР?

- Да. Действующие карты VISA и MasterCard будут работать. А вот перевыпустить и получить новую карту с одной или другой международной платежной системой уже не получится. Но унывать на этот счет не стоит. Во-первых, вы все равно не смогли бы пользоваться ею за границей. Во-вторых, наша платежная система ничем не отличается от зарубежных по функционалу. Более того, ею можно и спокойно пользоваться внутри страны, и ее принимают за рубежом — в 16 странах мира, где наибольший поток российских туристов.

- А если мой банк не под санкциями?

- Здесь ограничений никаких. Все работает как и раньше — и внутри страны, и за рубежом. Может временами не срабатывать тот же Apple Pay, но лишь в том случае, если у продавца стоит торговый терминал санкционного банка.

- А что касается переводов за рубеж? Ввели вроде какие-то ограничения...

- Да, теперь нельзя переводить деньги на свои счета в иностранных банках. А вот оплачивать товары и услуги, переводить деньги друзьям или родственникам — можно. Правда, только через те российские банки, которые не попали под санкции и не отключены от системы SWIFT.