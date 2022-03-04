«Она меня пыталась задушить!»: Анна Калашникова осудила 77-летнюю любовницу Шаляпина

Фото: архив Анны Калашниковой

Пластический хирург Карл Тавберидзе сделал неожиданное заявление, мол, его 38-летний клиент Прохор Шаляпин переехал в элитные апартаменты 77-летней поэтессы Аллы Пеняевой, бывшей помощницы покойного экс-градоначальника Москвы Юрия Лужкова.

«Прохор нашел свое счастье с Аллочкой и доказал, что возраст — не помеха для настоящей любви!» — сказал журналистам Тавберидзе.

Но что-то в этой истории пошло не так…

Прохор Шаляпин тут же открестился от этого водевиля.

- Аллу люблю и уважаю — она золотой человек, мой давний близкий друг. Этот фейк не более, чем пиар хирурга. Еду в поезде, читаю и диву даюсь,- написал в своём Инстаграмме Шаляпин.

Певец познакомился с поэтессой Аллой Пеняевой ещё в юности Фото: СОЦСЕТИ

Певец объяснил, что 20 лет назад у него и правда была любовная связь с Аллой Пеняевой, но сейчас они просто друзья. Дескать, последние полгода артист и вовсе не видел приятельницу.

Ситуацию kp.ru разъяснила бывшая невеста Шаляпина певица Анна Калашникова.

Как оказалось, у артистки давний конфликт с Пеняевой.

- Эта бабушка сразу меня возненавидела. Я думаю, она до сих пор питает какие-то чувства к Шаляпину. Даже, когда мы с Прохором расстались, она вела себя неадекватно. Однажды столкнувшись в Останкино, я поздоровалась с Аллой, а она с криками «Уходи, змея подколодная!» кинулась меня душить. Благо охрана увидела, растащила нас. Пеняева, может, и талантливая поэтесса, но она абсолютно безумна, - рассказала kp.ru Анна Калашникова. - Я уверена, что слухи о том, что Прохор снова с ней съехался, дело рук самой Пеняевой. Она одинока и безнадежно влюблена в красивого и молодого мужчину. Видимо, ее безумие - это последствие безответной любви к Шаляпину, - считает Калашникова.

Напомним: 77-летняя Алла Пеняева - поэтесса и бывшая помощница покойного Юрия Лужкова.

Как удалось выяснить «КП», Шаляпин проживает в достаточно в скромной «сталинке» (55 кв. м) на улице Автозаводская, а собственную квартиру, подаренную ему много лет назад Аллой Пеняевой на Ленинском проспекте (площадью в 85 кв.м), артист сдаёт в аренду.