Дочь Иосифа Пригожина вышла замуж, хотя сначала хотела отменить свадьбу из-за событий на Украине

Иосиф Пригожин с дочкой Данаей.

Дочь Иосифа Пригожина вышла замуж: 24-летняя Даная расписалась со своим избранником Евгением в одном из столичных загсов. Первоначально молодожены собирались отменить свадьбу из-за событий на Украине.

- Даже не хочу надевать белое платье, если честно. Хочется сделать все красиво, но без стандартной пышности. Показуха мне не нужна, деньги можно потратить на более важные вещи, - объясняла Даная.

Но белое платье в итоге все-таки было: невеста выбрала воздушный наряд с многослойной юбкой из шифона. По словам Иосифа Пригожина, жених и невеста просто поставили штамп в паспорте. Пышное торжество молодожены устроят позже, в более подходящее время. Тем не менее, дочь продюсера и ее избранник уже успели разослать гостям приглашения на свадьбу. Заветный конверт получила и мачеха Данаи – певица Валерия. Однако в итоге торжество отменили, а в загсе на бракосочетании собрался только самый узкий круг. Иосиф Пригожин не присутствовал на свадьбе дочери – он поздравил ее по телефону.

24-летняя Даная расписалась со своим избранником Евгением в одном из столичных загсов. Фото: Инстаграм.

Даная – дочь продюсера от первого брака с Еленой Пригожиной. В прошлом у девушки было немало разногласий со своим звездным отцом, но в итоге они помирились. Данаю тепло Валерия, сумевшая подружиться со всеми детьми Пригожина. Например, артистка находится в очень хороших отношениях с бывшей женой своего мужа Лейлой Фаттаховой. Лейла бывает на многих домашних праздниках Валерии и Пригожина, она – член их большой семьи. Певица не только не препятствует общению Иосифа с экс-супругой и их общей дочерью, но и сама дружит с ними.

Недавно исполнительница публично поздравила с днем рождения дочь Пригожина и Фаттахову Лизу. Валерия опубликовала на своей странице в Инстаграме фото с падчерицей и нежно поздравила девушку с новым годом ее жизни. При этом артистка обратилась не только к имениннице, но и к самой Лейле, как будто она - не бывшая жена её мужа, а её лучшая подруга.

- И вообще, маме и папе большое спасибо за то, что ты есть в моей жизни, - написала звезда.

В свою очередь, Иосиф подружился с тремя детьми Валерии – они считают его своим отцом. У артистки трое наследников: дочь Анна, и сыновья Арсений и Артемий. Сейчас дети Валерии выросли, Артемий и Арсений женились, а дочь поселилась отдельно.