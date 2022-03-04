В Иране проходит флэшмоб в поддержку российской спецоперации на Украине

Граждане страны поддерживают спецоперацию, которую проводят вооруженные силы России Фото: twitter.com

Российское дипломатическое представительство в Исламской республике Иран на своей странице в Twitter разместило фотографии, подтверждающие поддержку гражданами страны спецоперации, которую проводят вооруженные силы России на Украине.

В частности, в знак солидарности с властями РФ, граждане Ирана размещают тактический знак Z на легковых автомобилях.

Неизвестно, насколько к этому причастен президент США Джо Байден, однако очередной перл от главы Белого дома, перепутавшего украинцев с иранцами, надолго стал одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях во всем мире.

Граждане Ирана размещают тактический знак Z на легковых автомобилях Фото: Twitter.com

Напомним, выступая перед конгрессменами США, Байден заявил: «Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев». Впрочем, многие с этим утверждением согласились.

Многие пользователи соцсетей призвали не обращать на оговорку особого внимания в свете почтенного возраста американского президента, другие же принялись утверждать, что на самом деле Байдену абсолютно все равно, кто живет на Украине – украинцы, иранцы или новозеландцы, лишь бы был повод для введения очередных санкций против России.

В то же время президент США заявил, что американские войска не принимали и не будут принимать участия в вооруженном конфликте на территории Украины.