Переобулись: Французские СМИ резко сменили антироссийскую риторику

Когда-то зависимые от импортной пшеницы, мы теперь сами стали ее экспортерами Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Французские СМИ вдруг резко сменили антироссийскую риторику: более взвешенными стали репортажи журналистов из России и Украины, начинающие чуть ли не каждый выпуск новостей; выступления российского президента транслируются с точным переводом и без купюр; франкофонным читателям, зрителям и слушателям со всего мира вдруг стали рассказывать о бандеровцах и оуновцах (запрещено в РФ), напоминать об угрозе возрождения нацизма.

Особое внимание они уделяют и силе российской экономики.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз объявит России «тотальную экономическую и финансовую войну». Он также отметил, что россияне непременно ощутят на себе ее последствия.

- Ущерб российской экономике будет нанесен, но радикального и быстрого ее краха – не будет. - уверен французский экономист, основатель консалтинговой фирмы Asteres, проводящей экономические исследования для государственных деятелей и крупнейших компаний мира, Николя Бузу.

По его мнению, сценарий реального коллапса является несбыточной мечтой Европейского союза.

По мнению Сесиль Филипп, директора Экономического института Молинари, «русские годами готовились к устойчивости своей экономики».

- Когда-то зависимые от импортной пшеницы, они теперь сами стали ее экспортерами, - говорит Филипп. - Кремль, который США и ЕС пытались наказать в 2014 году за Крым, уменьшил свою зависимость от Запада. Европейский Союз, да, остается крупнейшим торговым партнером России, но эта доля сокращается, а вот доля Китая увеличивается.

Французские экономисты и политики сомневаются в эффективности сегодняшних санкций.

- Давайте проясним: если цель состоит в том, чтобы изменить внешнюю политику России, то у ЕС нет на это шансов, - резюмирует эксперт Сирил Брет.