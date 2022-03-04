Против Пескова и ряда бизнесменов: США ввели новые антироссийские санкции

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соединенные Штаты опубликовали имена ряда крупных российских бизнесменов, которыми пополнился антироссийский санкционный список.

Наряду с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым, председателем госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым, основателем USM Holding Алишером Усмановым и другими в нем оказался и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Все их активы, если таковые имеются в США, будут заблокированы, а американским компаниям и гражданам будет запрещено вступать с указанными россиянами в деловые отношения. Также санкции предполагают запрет на въезд включенных в список в Америку.

Отдельно Белый дом решил распространить действие санкций на членов семей этих российских бизнесменов, а также на их компании и объекты имущества.

В качестве объяснения своих действий США выбрали традиционное обвинение в том, что «указанные лица руководят или оказывают поддержку дестабилизирующей внешней политике России».

И на этом, похоже, не собираются останавливаться: Байден, анонсируя очередной санкционный пакет, заверил, что США «продолжат вводить жесткие экономические санкции» против России.

Также в «черный список» попали несколько сетевых ресурсов («Фонд стратегической культуры», «Одна родина», «Камертон» и др.), а также три предприятия госкорпорации «Роскосмос».