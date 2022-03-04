А цыгане в курсе?: Американские энтомологи сменили название насекомого-вредителя

И вот, наконец, американские энтомологи празднуют очередную победу толерантности над разумом Фото: EAST NEWS

Долгих восемь месяцев насекомое-вредитель, известное ранее под названием непарного шелкопряда было безымянным.

И вот, наконец, американские энтомологи празднуют очередную победу толерантности над разумом: после долгих споров новое название ими все же было найдено.

Казалось бы, ну какое отношение может иметь расизм к энтомологии? Оказалось – самое прямое. По утверждению американских поборников справедливости, название бабочки-паразита gypsy moth, которое переводится на русский как «цыганский мотылек» оскорбляет цыган, то есть является неполиткорректным.

В июле прошлого года «дискриминационное» название было вычеркнуто из списков и лишь недавно на смену ему пришло другое – spongy moth – «губчатый мотылек».

По словам энтомологов, единогласно поддержавших столь важное решение, в названии отражена структура оболочки яиц вредителя.

– Я воодушевлена! Сегодня цыгане одержали важную победу, – заявила руководитель программы для цыган в Гарвардском университете Маргарита Матаче, которая так и не сообщила – кому и когда жаловались цыгане на старое название?

Станет ли после переименования бывший цыганский мотылек менее вредным – пока неясно. Известно, что личинки этого насекомого считаются одним из самых разрушительных вредителей для деревьев лиственных пород, поскольку в его меню входят листья более 500 видов деревьев, а ареал распространения захватывает Европу, Северную Америку и Африку.