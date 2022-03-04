В Израиле отказались блокировать трансляцию российских телеканалов по требованию Украины

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов прокомментировал обращение своего украинского коллеги

Украина обратилась к властям Израиля с просьбой заблокировать на территории страны вещание российских государственных телеканалов.

Несмотря на то, что к обращению Незалежной присоединились некоторые министры из стран ЕС, глава минсвязи Израиля Йоаз Гендель просьбу отклонил.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук утверждал, что передачи, которые транслируют связанные с RT и Sputnik каналы якобы деморализуют украинцев, проживающих на территории Израиля.

В свою очередь власти страны заявили, что в демократическом государстве для блокирования вещания нужны более веские правовые основания, чем просто просьбы, пусть и от официальных лиц из-за рубежа.

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов прокомментировал обращение своего украинского коллеги.

– Требование лишить два миллиона русскоязычных израильтян доступа к русским СМИ крайне проблематично, – приводит слова главы дипмиссии издание Ynet.

Кроме того, Викторов обратился к израильскому правительству со встречной просьбой – проверить законность привлечения украинскими представителями добровольцев из Израиля для участия в вооруженном конфликте на территории Украины.