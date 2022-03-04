Как модничают большие звезды: Собчак открыла грудь, Валиева в рваной кофте и Нетребко в клетку

Пока не сойдет весь снег — согреет легкое пальто-шубка «чебурашка», как у Ксении Собчак Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У звезд в гардеробе новинки не только от российских дизайнеров, но и от модных домов со всего мира. Актуальные коллекции на весну и лето 2022-го были отшиты еще в прошлом году. Рассматриваем и ищем похожие обновки у доступных по ценам брендов. Стилист и консультант по имиджу Анвар Очилов рассказал о трендах на весну, а мы нашли в гардероб звезд нужные экземпляры – на разные случаи жизни.

На дискотеку

Фигуристка Камила Валиева с подругой танцовщицей Евой Уваровой модничают на концерте Вани Дмитриенко. Валиева демонстрирует самый громкий тренд весны и лета: вам нужны вот такие кофты, водолазки и платья – с вырезами в самых неожиданных местах. Скромные вырезы как у Камилы – приличный способ обнажиться, если вы не хотите выглядеть чересчур откровенно. Овальные, треугольные вырезы «рвут» одежду по-модному. Обратите внимание на руки знаменитой фигуристки – имитация перчаток без пальцев. Защита рук – актуальна не только в вечернем, но и в повседневном гардеробе, считается элегантной и женственностью деталью. Подруга Камилы тоже модница – у Евы кожаные яркие брюки. Теперь стилисты советуют приобретать вещи с низкой посадкой.

Камила Валиева с подругой танцовщицей Евой Уваровой на концерте Вани Дмитриенко. Фигуристка — модница Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На прогулку

Оперная дива Анна Нетребко гуляет в легком пальто. Вот такая яркая одежда на весну – лучшее решение. Здесь сразу три тренда: клетка, колорблок (сочетание разных цветов), свободный крой (пальто-парашют) с креативными широкими рукавами. Очень удачное сочетание клетки, полос, цветов. Естественно, что под таким пальто нужно носить яркую монохромную одежду – что и делает Анна, у которой всегда было безупречное чувство стиля. В гардеробе этой звезды много вещей, которые могут быть актуальны, спустя годы – эта женщина умеет видеть и выбирать вещи-бестселлеры. Это пальто – из их числа.

Анна Нетребко и ее пальто-бестселлер, которое этой весной на пике моды Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В бар

Телеведущая Ксения Бородина демонстрирует стиль спорт-шик. Спортивные кофты, топы, а особенно олимпийки носят теперь с длинными юбками или брюками спортивного кроя, как у Ксюши. Облегающие фигуру укороченные кофты и топы на первых модных местах. Акцентируют внимание на идеальном прессе звезды. Так теперь можно прийти и в бар, и в офис (если нет дресс-кода). Вечные лодочки на шпильке остаются в тренде и уместны со спорт-шиком. Но модничают теперь в креативных вариантах обуви: каблук плюс платформа. Причем к платформе прилагается экстремально высокий каблук – придется вспоминать, как ходить.

Ксения Бородина вся в спорт-шике. Спортивные вещи теперь носят со шпильками Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На свидание

Телеведущая Юлия Барановская пришла в очень модных туфельках и альтернативном варианте маленького черного платья. В каждом сезоне – своя классика. Платье-водолазка с геометрическим принтом садится идеально на стройных женщин. Может стать базой гардероба на один сезон. Трикотаж на первых местах в этом сезоне. Мини разрешается и поощряется в любом возрасте, так же как и вещи в пол. Сверху на платье можно накинуть и пальто, и куртку, и пиджак. У Барановской образ продуман: замок на туфлях идет в паре с ручкой сумки, а собранные в пучок волосы – верное решение для закрытой наглухо модели платья.

Юлия Барановская и классика весны 2022 — платье водолазка Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На отдых

Артистка Ольга Бузова напоминает, что скоро потеплеет и открывает сезон креативных костюмов. У певицы и телеведущей костюм модный, благодаря анималистичному принту. Звериные и шахматные окрасы – одобрены дизайнерами до конца года. Важная деталь – под рубашкой, пиджаком, кардиганом и кожаной курткой модницы носят топы, топы-бюстье. Костюмы носим свободного кроя, такой вариант хорош и на отдыхе, и в офисе.

Ольга Бузова к майским праздникам готова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На вечеринку

Жена популярного телеведущего Дмитрия Диброва может похвастаться отличной фигурой, поэтому позволяет себе мини. Полина нарядилась как настоящая модница – пиджак с пайетками даже круче чем платье. Блестеть вновь разрешается всю весну и лето – вещи с блеском претендуют на вечерние (хотя сейчас их рекомендуют носить даже в офис) и добавляют шика образу модницы. Здесь верное и смелое решение для длинных ног: плотные лосины, кожаные брюки, особенно облегающие комбинезоны – отлично под пиджак.

Полина Диброва вся в пайетках, а значит в тренде Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На работу

У ведущей Ксении Собчак гардероб настоящей модницы – здесь есть и классика, и новинки от зарубежных (чаще всего) и отечественных брендов. У Ксении очень интересный кожаный пиджак – креативный крой, фурнитура, смелое декольте, которое при наклоне будет выглядеть еще соблазнительнее. Под такой верх – идеально носить юбки или брюки из вельвета, который стал самым модным материалом сезона. А на фото вверху Собчак в яркой шубке – самой модной верхней одежде в последние холодные деньки. Такие «чебурашки» - шубы их эко-меха заметно дешевле натуральных и позволяют записать вас в число модниц.