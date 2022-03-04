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Политика4 марта 2022 8:37

1,5 млн рублей или 15 лет тюрьмы – новое наказание за фейки о нашей армии

Дума приняла закон, который должен защитить операцию на Украине от пропаганды
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Дума приняла закон, который должен защитить операцию на Украине от пропаганды

Дума приняла закон, который должен защитить операцию на Украине от пропаганды

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госдуме понадобилось целых четыре года, чтобы принять закон против фейков о российской армии. Первое чтение прошло еще весной 2018 года. Зато, когда документ понадобился по-настоящему, его одобрили молниеносно. Второе и третье чтение провели за один день, 4 февраля.

Рассказываем, какие наказания и за что теперь предусмотрены:

1. Публичное распространение заведомо ложной информации под видом достоверной о действиях армии России – штраф от 700 тысяч до 1,5 млн. рублей, либо лишение свободы до 3 лет.

Доказать, что информация была заведомо ложной, придется следователю.

2. Если фейки распространяет должностное лицо, или группа, или факты фабрикуются специально, или все это делается за деньги, то наказание возрастает – штраф от 3 до 5 млн. рублей, либо лишение свободы от 5 до 10 лет.

3. Если распространение фейков привело к тяжким последствиям, то можно отправиться в тюрьму до 15 лет.

4. Публичные антивоенные призывы («дискредетация использования армии в интересах России»), если человека штрафуют за них повторно, наказываются штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишением свободы до трех лет.

5. Если из-за публичных антивоенных призывов погибнет человек, или будет нанесен вред имуществу, или начнутся беспорядки, то штраф поднимется с 300 тысяч до 1 млн. рублей.

6. За призывы к введению санкций против России, если за это наказывают повторно в течение года, штрафуют до 500 тысяч рублей, либо лишают свободы до 3 лет.

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