1,5 млн рублей или 15 лет тюрьмы – новое наказание за фейки о нашей армии

Дума приняла закон, который должен защитить операцию на Украине от пропаганды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госдуме понадобилось целых четыре года, чтобы принять закон против фейков о российской армии. Первое чтение прошло еще весной 2018 года. Зато, когда документ понадобился по-настоящему, его одобрили молниеносно. Второе и третье чтение провели за один день, 4 февраля.

Рассказываем, какие наказания и за что теперь предусмотрены:

1. Публичное распространение заведомо ложной информации под видом достоверной о действиях армии России – штраф от 700 тысяч до 1,5 млн. рублей, либо лишение свободы до 3 лет.

Доказать, что информация была заведомо ложной, придется следователю.

2. Если фейки распространяет должностное лицо, или группа, или факты фабрикуются специально, или все это делается за деньги, то наказание возрастает – штраф от 3 до 5 млн. рублей, либо лишение свободы от 5 до 10 лет.

3. Если распространение фейков привело к тяжким последствиям, то можно отправиться в тюрьму до 15 лет.

4. Публичные антивоенные призывы («дискредетация использования армии в интересах России»), если человека штрафуют за них повторно, наказываются штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишением свободы до трех лет.

5. Если из-за публичных антивоенных призывов погибнет человек, или будет нанесен вред имуществу, или начнутся беспорядки, то штраф поднимется с 300 тысяч до 1 млн. рублей.

6. За призывы к введению санкций против России, если за это наказывают повторно в течение года, штрафуют до 500 тысяч рублей, либо лишают свободы до 3 лет.

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