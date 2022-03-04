Закон о фейках принят единогласно: теперь могут сажать на 15 лет

Введенная норма подразумевает суровые тюремные наказания и гигантские штрафы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Государственная дума в эти дни работает в напряженном режиме, чутко реагируя на актуальную повестку дня. 8-ой день продолжается спецоперация российской армии на Украине. И за это время интернет наводнило огромное количество фото и видео материалов. Разобрать что правда, а что фейк, как считают законодатели, могут только профессионалы. Простые же люди этого сделать не в состоянии.

- К нам в комитет поступает огромное количестве жалоб на фейковые видео, - сообщил еще в прошлую пятницу 28 февраля глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. И предложил ввести ответственность за распространение фейков о русской армии.

Законодательную инициативу поддержали все члены комитета. Высказался и председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

- Мы не можем не реагировать на происходящее. Принимать решение об ответственности за распространение фейков необходимо. Нам важно, чтобы информация была правдивой, а те, кто её создаёт и распространяет, отвечали за достоверность, - написал он у себя в телеграмм-канале. И добавил, что сейчас все соцсети - Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, «находящиеся под контролем Вашингтона, развернули информационную войну против России».

И вот уже сегодня утром, 4 марта 2022 года, когда на часах еще не было 11 утра, поправки об ответственности за изготовление и распространение фейков уже были одобрены во всех трех чтениях. Единогласно! Теперь документ отправился в Совет Федерации. Как сообщил Володин, это произойдет немедленно, потому что уже сегодня в 14:00 в Верхней палате намечено его рассмотрение. А после, если сенаторы одобрят, ляжет на стол президенту.

Как заявил Володин, таком образом возможно уже завтра «те, кто лгал и делал заявления, дискредитирующие наши вооруженные силы, могут понести наказание».

И довольно суровое. В документе отмечается, что срок за подобное злодеяние может составить до 15 лет. Но это только в случае, если распространенные фейки повлекли за собой тяжкие последствия. То есть самая суровая мера. В других же случаях предусмотрены штрафы, исправительные работы и прочее.

Итак, за распространение заведомо ложной информации:

- штраф в размере от 700 тысяч до полутора миллионов рублей.

- Исправительные работы на срок до года

- Принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.

Если преступление совершено с использованием служебного положения, или группой лиц по предварительному сговору, да еще и «с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти, или вражды в отношении какой-либо социальной группы», то:

- штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей

- принудительные работы на срок от пяти до 10 лет, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

За призывы к санкциям:

- штраф до 500 тысяч рублей

- ограничение свободы на срок до трех лет;

- принудительные работы на срок до трех лет;

- арест на срок до шести месяцев;

- лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей.

Призывы к введению к воспрепятствованию использования Вооруженных сил для защиты интересов России (то есть за участие и призывы к несанкционированным антивоенным митингам ) будут наказываться сроком до 5 лет.

То есть наказания коснуться и частных лиц, и организаций. Так что будьте аккуратнее и думайте, прежде чем делать перепосты или рассылки той информации, в правдивости которой вы не уверены.