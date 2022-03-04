Покинувший Россию Эммануил Виторган с детьми оставил странное сообщение

Эммануил Виторган с женой Ириной Млодик и двумя дочками Этель и Кларой в конце февраля покинул Россию.

Эммануил Виторган с женой Ириной Млодик и двумя дочками Этель и Кларой в конце февраля покинул Россию. Звездное семейство улетело в Юрмалу. Однако на чужбине у знаменитого актера возникли трудности, он даже просил публику о помощи. После этого актер внезапно исчез. И вот теперь объявился, оставив странное сообщение.

Эммануил Виторган, прилетев в Европу, внезапно оказался в затруднительной ситуации. Эммануилу Гедеоновичу срочно понадобились документы, оставшиеся в Москве. Забрать их никак не получалось. В итоге Виторган призвал помочь всех неравнодушных.

"Друзья! Кто срочно летит или едет из Москвы в Ригу! Нужно передать документы! Поделитесь, пожалуйста!" - эмоционально написал артист в блоге.

Не известно, удалось ли звезде советского кино решить свою проблему или нет. Виторган исчез. Пять дней о нем не было ничего слышно. Встревоженные поклонники стали оставлять сообщения в блоге знаменитости. Публика интересовалась, все ли в порядке с 82-летним артистом и его близкими.

А несколько часов назад актер оставил в сторис странное сообщение. Он разместил пятисекундное видео. В кадре - белый потолок и люстра. Теперь народ гадает, что же это значит. "Может, знаки подает нам Виторган?" - предполагают фолловеры.

Как бы то ни было, Эммануил Гедеонович молчит. Тишина в блоге и у жены знаменитости.

Отметим, Эммануил Виторган и Ирина Млодик растят маленьких дочек. Этель исполнилось четыре года, а Кларе - два с половиной. Звездные родители души не чают в своих девочках, им достается все самое лучшее. Они много путешествуют как по России, так и за ее пределами.

Не так давно Эммануил Гедеонович говорил, что не исключает рождения еще одного ребенка. "Эмбрионов много в запасе осталось. Хотелось бы еще сына. Ну, не мальчик так пусть будут три девочки у меня", - заявлял актер.