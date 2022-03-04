Эксперт объяснил, почему не нужно забирать вклады из банков и закупаться гречкой

Сложившаяся ситуация в мире заставила нас крепко задуматься о своих финансах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Куда вложить свои сбережения?», «Надо взять мешок крупы и сахара про запас», «А может купить доллары и евро?», «Лучше машину!», «Ещё один холодильник точно не помешает». Наверняка, такие мысли одолевают сегодня многих. Сложившаяся ситуация в мире заставила нас крепко задуматься о своих финансах. Возможные варианты обращения с деньгами во время «шторма» оценил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

«Разумеется, вопрос сохранения финансов, благосостояние своей семьи – это то, что в условиях нестабильности волнует каждого, - говорит эксперт. - И первое, что сейчас необходимо сделать – это справиться с паникой. Как правило, самые ненужные и нецелесообразные действия совершаются, когда человек панически реагирует на происходящее. Особенно это касается финансового рынка. Люди зачастую пытаются сделать хотя бы что-то, чем не сделать ничего, это психология».

В самом деле, подобное мы уже проходили в разные годы кризисов. Вспомните, народ в панике бросается забирать свои деньги из банков или вписывается в хаотичные валютообменные операции. Другие скупают в магазинах все подряд, порой лишнее и ненужное. Эксперт считает, что разумнее понаблюдать за тем, как ведут себя окружающие и контрагенты, не повторяя их ошибок. И только потом принимать решения.

«Например, банки сейчас предлагают более доходные вклады, - объясняет Тосунян. - Этим стоит воспользоваться, если есть сбережения. Можно разместить деньги под более высокие проценты – сейчас ставки по рублевым депозитам превышают 20%, по валютным – доходят до 8%. В частности, те, кто имеет сбережения в долларах и евро могут перевести их в рублевые вклады, заработав при этом и на сложившейся курсовой разнице, и на высоких процентах по рублевым депозитам».

По мнению эксперта, при таком раскладе можно не волноваться за сохранность своих сбережений. Поскольку российская банковская система защищена системой страхования вкладов.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

- Но все-таки, может вложиться в доллары и евро?

- А вот совершать множество валютообменных операций в надежде заработать на колебаниях курсов валют я бы сейчас не советовал, если только вы не являетесь профессионалом валютного рынка, - предостерегает Тосунян.

- Тогда запасаться едой, лекарствами, техникой впрок?

- Как помните, такие настроения мы наблюдали в начале пандемии, причем не только в России, но и за рубежом, - говорит эксперт. - Сегодня, если вы приходите в аптеку или магазин и видите, что там нет нужных вам товаров - это, в первую очередь, из-за того, что не только вам пришла идея набрать большое количество товаров, но и другим. Да, разумные запасы нужны, но паниковать и скупать все, что лежит на магазинных полках, совершенно очевидно, не стоит.

ВОПРОС РЕБРОМ

Связываться ли с ипотекой?

Ситуацию с кредитами эксперт оценивает как более сложную.

- В текущих условиях банки приостановили кредитование населения, в том числе, многие банки прекратили на время выдачу ипотеки, - отметил Тосунян. - Другие же банки, вслед за резким повышением ключевой ставки, подняли ипотечные ставки выше 22-25% годовых, что является фактически запретительным уровнем для абсолютного большинства заемщиков.

Поэтому пока лучше не торопиться с заявками на кредит. Ассоциация российских банков обратилась в ЦБ по поводу высокой ключевой ставки. Кредитование при таких условиях не будет развиваться. А это значит будет стагнировать вся экономика.

- Что же делать?

- Я бы также рекомендовал следить за новостями. Правительство разработало пакет мер поддержки, направленных на повышение устойчивости экономики, населения и бизнеса. В их числе – кредитные каникулы для россиян, которые предусматривают отсрочку платежей или изменение условий кредитного договора, например, снижение размера платежа.