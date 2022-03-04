Донбасс: новые нахлебники или кормильцы России

Донбасс сможет достаточно быстро восстановиться и стать не просто экономически самостоятельным, но и весьма значимым для экономики России регионом. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Лишь только Россия признала ДНР и ЛНР, зазвучали голоса экспертов: а не ляжет ли «подъем» Донбасса тяжким бременем на бюджет страны? И намекали, что можем получить еще один дотационный регион.

Как на самом деле устроена экономика нынешнего Донбасса и сможет ли он сам себя прокормить? Об этом мы поговорили с ректором Донецкого национального технического университета (ДонНТУ) Александром Аноприенко. Он убежден: Донбасс сможет достаточно быстро восстановиться и стать не просто экономически самостоятельным, но и весьма значимым для экономики России регионом.

«ПОТЕНЦИАЛ — НА МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ»

- Александр Яковлевич, Донбасс всегда был известен в первую очередь как угольный регион. Что сейчас происходит с этой отраслью?

- В Донбассе добывается практически весь спектр углей, но самыми ценными из них, как известно, являются антрациты. При СССР донецкий уголь шел по большей части в самые разные уголки европейской части страны. Но в годы так называемой «незалежности» угольные потоки переориентировали почти исключительно на Украину – большинство украинских ТЭС работали на донецком угле. При этом оставался и значительный экспорт в дальнее зарубежье.

После 2014 года все изменилось. Мы потеряли Мариуполь, как главный морской перевалочный пункт, и практически всех потребителей на Украине за пределами ДНР и ЛНР. Власти Украины пытались закупать южноафриканский, австралийский и прочие угли, но затея практически провалилась. Оказалось, что это, во-первых, очень дорого, а во-вторых – тепловые электростанции оптимизированы под конкретные марки угля, в данном случае – донбасские, и только на них они могут работать достаточно эффективно, если, конечно не провести коренную их модернизацию. Но ни денег, ни желания, естественно, у украинских властей не оказалось.

- Добыча продолжается?

- Идет, но не такими темпами, как раньше — многие шахты в зоне обстрелов, некоторые затоплены. Так получилось, что границы ДНР сформировались почти по границам наших угольных бассейнов. Практически весь уголь здесь. А, например, наши запасы антрацита (около 7 миллиардов тонн!), самого редкого и ценного угля в мире, соизмеримы с запасами двух других «антрацитовых супердержав» — России и Китая. Когда-то в лучшие годы, во времена СССР, ежегодные объемы добычи угля в Донбассе измерялись даже не десятками, а сотнями миллионов тонн! Сейчас из-за военной операции и блокады в ДНР реально добывается всего 7-8 миллионов тонн различных углей в год.

- И куда он идет?

- Спрос на уголь в мире по-прежнему колоссальный и даже имеет тенденцию к росту ввиду интенсивного развития Китая и Индии. Но все эти военные годы у нас была огромная проблема: нужен был так называемый сертификат происхождения, который, понятное дело, Украина не давала, а сертификаты ДНР не признавались. Мы не могли ни с кем торговать, причем зачастую не помогали даже российские посредники, и приходилось очень ухищряться, чтобы хотя бы какая-то часть нашего угля могла поступать на внешние рынки. Сейчас, после признания, будет намного проще. У донбасского угля высокий экспортный потенциал – на миллиарды долларов. Желающих приобрести его действительно много. Мне, например, рассказывали историю о том, как индийцы узнав, что несмотря на блокаду, Донбасс еще торгует углем, направили сухогруз в Ростов-на-Дону с просьбой непременно загрузить его донбасским углем. Индия собирается догонять Китай, для чего ускоренно развивать металлургию и другие отрасли промышленности, а значит уголь потребуется во все возрастающих количествах. Многие наши экономисты считают, что только за счет антрацита можно было бы окупить всю экономику Донбасса.

Александр Аноприенко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

МЕТАЛЛУРГИ ЕЩЕ ПОКАЖУТ СЕБЯ

- А металлургия, которой был славен Донбасс? Под 80 заводов было…

- В лучшие для Украины времена около половины ее экспортного потенциала составлял металл Донбасса! После известных событий крупнейшие предприятия остались в Мариуполе. Если говорить вообще об отрасли, то за время «незалежности» особой модернизации этого сектора не было. Частично модернизировались такие крупные металлургические предприятия, как Енакиевский завод и некоторые другие из оставшихся после 2014-го года в пределах ДНР. Из-за блокады и нарушенной в связи с военными действиями логистики многие из них оказались на долгие годы буквально в состоянии анабиоза, а металл если и производился, то в символических объёмах. Но потенциал сохранился и производство может быть восстановлено не только в прежних объемах, но и в существенно более значительных. Достаточно сказать, что в настоящее время в этой отрасли в ДНР работает порядка 50-ти предприятий, которые относительно быстро восстанавливают свою работу и уже сейчас экспортируют свою продукцию (в основном, в Россию) на десятки миллиардов рублей.

Примерно такое же состояние в химической промышленности. В частности, на горловском «Стироле», северодонецком «Азоте» (Луганская область) и на целом ряде других аналогичных предприятий производилось колоссальное количество самой разнообразной химической продукции: продукты углехимии, бытовой химии, удобрения, лекарства и прочее. Но огромный «Стирол», например, стоит все эти годы, потому что находится в зоне обстрелов. Сохранился в ДНР и целый ряд (более 30) научных учреждений, которые, в числе прочего, вели интенсивные разработки в области промышленной физики и химии нового поколения. Например, один из наших коксохимических заводов перед военной операцией наладил производство труб из отходов коксохимпроизводства, не уступающих по своим характеристикам лучшим мировым образцам.

Не все знают, например, что крупнейшие из работающих и сегодня в Сибири шагающих экскаваторов создавались в своё время в Донбассе. Да и метро в крупнейших городах Союза строилось при помощи так называемых проходческих щитов, производимых в Донбассе. В очень непростых нынешних условиях объединение «Ясиноватский машиностроительный завод» во всё возрастающих количествах поставляет угольные комбайны и горно-шахтное оборудование в Кузбасс. Донецкий завод холодильников «Норд» до 2014-го года был одним из крупнейших производителей холодильников и бытовой техники в Восточной Европе и полностью сохранил свой потенциал. Эти и многие другие предприятия сейчас интенсивно ищут и находят многочисленных потребителей и партнёров в России.

Естественно, многое, а если откровенно, то почти все, требует той или иной степени модернизации. Но, я уверен, что и наши металлурги, и машиностроители еще покажут себя. Донбасс привык решать самые сложные задачи.

ЗАВОДЫ ИЩУТ НОВЫЕ КАДРЫ

- Осенью прошлого года глава ДНР Денис Пушилин говорил, что впервые за долгое время начался заметный подъем экономики, и предприятиям даже стало не хватать коксующегося угля…

- Это чистая правда, но главным дефицитом в нынешних условиях стали высококвалифицированные кадры, в первую очередь инженерные. Сейчас, после признания, этот процесс заметно усилился – предприятия снова стали строить планы на восстановление своих производств. Представители заводов массово обращаются к нам в поисках кадров — за время простоя многие инженеры уехали, в том числе, в Россию, большинство осели там и вряд ли вернутся. Причем, количество запросов на кадры превышает число наших студентов, сейчас пытаемся решить эту проблему. Если с умом подойти к делу и сделать определенные вложения, то потенциал донбасской промышленности огромен. И это снова миллиарды для экономики Донбасса. Большие перспективы и в области высоких технологий, получивших у нас развитие.

- Донецкие айтишники?

- Да, около половины студентов ДонНТУ сегодня – это так называемые айтишники. И, пожалуй, нет ни одной большой IT-компании, где бы ни работали наши выпускники. До этого в Донецке было зарегистрировано около 50 крупных айтишных фирм. У нас, например, был крупнейший в Восточной Европе Центр разработки Siemens, кадровый потенциал которого был полностью сформирован выпускниками ДонНТУ. Перед специальной операцией мы начали проводить форумы информационно-компьютерных технологий всеукраинского масштаба. Обстановка прервала этот процесс буквально на взлете – компьютерщики оказались самыми легкими на подъем и вместе с большинством наших информационно-компьютерных фирм разъехались по всему миру, включая Россию. Но потенциал сохранился, при условии установления у нас прочного мира немалая часть наших выпускников готова будет вернуться. Все это - тоже экономика и потенциальные налоговые платежи.

В Донбассе добывается практически весь спектр углей, но самыми ценными из них, как известно, являются антрациты. При СССР донецкий уголь шел по большей части в самые разные уголки европейской части страны. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПО ЗАРПЛАТАМ ДОГОНЯЕМ РОСТОВ

- Кстати, раньше очень много налогов с Донбасса уходило в Киев. А теперь как все устроено?

- Налоги Донбасса в Киев больше не уходят. Последние, кто им платил - предприятия Рината Ахметова (украинский олигарх, владел несколькими крупными сырьевыми компаниями в Донецке. – Ред.). Они в таком качестве работали еще в 2015-м, когда эшелоны с металлом и углем уходили туда вместе с налогами. Потом нам объявили блокаду, эти предприятия были национализированы и, насколько знаю, после этого у нас не осталось тех, кто платил бы налоги в Киев.

- А как с зарплатами?

- С мая 2015 года минимальная зарплата в ДНР была установлена на уровне 2514 рублей (и она не менялась в течение четырех лет), средний же ее размер составлял в начальные годы существования Республики не более 7 000 рублей. Но с 2019 года была поставлена задача приблизить рост этих показателей и соцвыплат к уровню Ростовской области и сейчас средняя зарплата — порядка 15 тысяч. С соответствующим ростом пенсионных и прочих выплат. В итоге пенсии и зарплаты в ДНР сейчас в среднем в полтора и более раз превышают украинский уровень (в переводе на наши деньги официальная средняя зарплата на Украине сегодня – 50000 рублей, пенсия – 12700 рублей. – Ред.).

Но это не все: в ноябре 2021 года принята Программа развития экономики ДНР на 2022-2024 годы, которая, в частности, предусматривает рост ВВП и экспорта более чем на 70% (по сравнению с 2020 годом) с пропорциональным ростом средних зарплат. Предполагается, что в бюджетной сфере, в первую очередь у преподавателей и учителей первой и высшей категории, зарплата практически сравняется с ростовской, превышающей на сегодня 30 тысяч рублей.

Конечно же, сегодня мы можем развиваться и вообще планировать какое-либо развитие, полагаясь во многом на колоссальную помощь России. Но вот увидите - закончится военная операция, заработает экономика Донбасса, и он вернётся к своей привычной роли: быть не только самоокупаемым регионом, но и примером успешного развития.

КСТАТИ

«Национализируем всё»

- В недрах Донбасса много чего ещё очень интересного для современной экономики, - говорит Александр Аноприенко. - Например, редкоземельных металлов, включая немалые запасы лития, который называют «нефтью будущего». И не только. Неспроста же свои экономические интересы на Донбассе имел и гражданин Байден, который сейчас, возможно, пытается отомстить за то, что ему не дали их реализовать и заработать, в частности, на сланцевом газе.

По некоторым оценкам, объемы метана, который содержится в наших недрах, по энергоемкости соизмеримы с угольными запасами, речь идет о миллиардах кубометров. Именно поэтому в Донбассе имел свои интересы и гражданин Порошенко. Как утверждают достаточно авторитетные источники, в бытность свою президентом Украины он «под шумок» незаконно приватизировал два больших месторождения лития, одно севернее Мариуполя, другое — севернее Горловки. Они были выявлены ещё в советские годы, но законсервированы до лучших времен — потребность в литии тогда была не очень большая, да и технологии ещё не позволяли осуществлять эффективное извлечение. Сейчас экономическая целесообразность добычи того же лития резко повысилась.

Естественно, когда ДНР реализуется в пределах Донецкой области, всё это подлежит национализации. Экономически у нас освоены пока только верхние 1-1,5 километра наших недр, хотя под Донбассом порядка 20 км осадочных пород, что редко где встречается на земном шаре. И чего там только нет! Так что, когда военная операция закончится, все это может послужить на пользу далеко не только Донбасса, но и всей России.

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