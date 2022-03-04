Минобороны: Запорожская АЭС отбита от нападения диверсантов

Убегая, украинские националисты совершили поджог учебно-тренировочного корпуса. Его быстро потушили пожарные расчеты Фото: REUTERS

- 4 марта около 2 часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы, - сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он заявил, что для провоцирования ответного огня по зданию, из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия.

Ответным огнем росгвардейцы из стрелкового оружия поразили огневые точки украинских диверсантов в здании учебно-тренировочного комплекса были подавлены.

Убегая, украинские националисты совершили поджог учебно-тренировочного корпуса. Его быстро потушили пожарные расчеты. Именно этот пожар украинские пропагандисты выдали за свой артиллерийский удар по АЭС.

Напомним, Запорожская АЭС и прилегающая к ней территория была взята под контроль Вооруженными Силами России еще 28 февраля, тогда же был взят под контроль город Энергодар. Охранявшие электростанцию военнослужащие украинской нацгвардии еще до прихода российских подразделений покинули объект и скрылись в неизвестном направлении. Объекты станции и прилегающая территория были взяты под охрану российскими военнослужащими.

Сейчас персонал Запорожской АЭС продолжает плановую работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в обычном режиме. Радиоактивный фон в районе электростанции в норме.

Однако киевский режим и украинские военнослужащие не унимаются и продолжают держать в напряжении весь мир. Националисты грозят повредить или взорвать ядерные объекты на территории страны.

- Свидетельством тому последовавшие заявления Зеленского о якобы угрозе атомной электростанции и его переговоры с Вашингтоном и Лондоном не оставляют никаких сомнений. Целью провокации Киевского режима на атомном объекте является попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения. И все это свидетельствует о преступном замысле Киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников, - отмечает Конашенков.

Отметим, что большинство украинских чиновников и военных уже вывезли свои семьи в Европу и США. Они восемь лет готовили себе запасные аэродромы в иностранных государствах. Они давно собирались развязать войну, потому морально готовы бросить граждан на выжженной земле.

БОЕВАЯ СВОДКА

Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман, Ямполь Приволье. Продолжается наступление в направлении на Краматорск. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики провели успешные наступательные действия и за ночь продвинулись до 8 километров. Они взяли под свой контроль Назаровку, Куйбышево, Калинино и Новогригоровку. Бойцы ДНР дожимают кольцо окружения вокруг города Мариуполя. Только что выдавили националистов с территории завод имени Ленина.

Вооруженные Силы России продолжают наступление уже действуя смежными флангами с подразделениями ДНР, взяли под контроль Верхнюю Криницу, Комсомольское, Чистополье, Новополтавку, Камыш Заря, Тружнево.

За время операции уничтожено:

1812 - объектов.

65 - пунктов управления и узлов связи ВСУ.

56 - зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса".

59 - радиолокационных станций.

49 - самолетов на земле.

13 - самолетов в воздухе.

635 - танков и других боевых бронированных машин.

67 - реактивных систем залпового огня.

252 - орудия полевой артиллерии и миномета.

442 - единицы специальной военной автомобильной техники.

54 - беспилотных летательных аппарата.