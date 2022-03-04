Жену Владимира Зеленского обнаружили в Ницце в самый разгар спецоперации на Украине.
Фото: ТАСС
Жену Владимира Зеленского обнаружили в Ницце в самый разгар спецоперации на Украине. Папарацци запечатлели женщину, действительно очень уж похожую на Елену Зеленскую. На фото, которое распространяют сейчас через телеграм сразу несколько каналов, в том числе и журналистка Ольга Скабеева, она направляется куда-то в светло-сером жакете и голубых джинсах.
В то же время сам Владимир Зеленский несколько раз клятвенно заверял журналистов, что его семья на Украине с народом и ни на минуту ее не покидала.
Но версия с бегством президентской четы (не самого Владимира, конечно, он точно на Украине) на юг звучит куда правдоподобнее. Во-первых, об этом сообщала российская разведка. «Семья Владимира Зеленского находится в стране НАТО», - говорилось тогда.
В сети появилось фото предположительно Елены Зеленской сделанное на лазурном берегу, пока ее супруг раздает интервью из бункера
Фото: СОЦСЕТИ
Во-вторых, о подготовке к бегству (еще до начала спецоперации) сообщали сразу несколько источников близких к окружению президента Украины. Тогда же - 19 февраля - в сети появилась запись телефонного разговора двух мужчин. Голос одного из низ чрезвычайно похож на Владимира Зеленского:
- Слушай, организуй, чтобы моих за границу вывезли.
- Сегодня?
- Сегодня-завтра. 16-го не напали. Но черт его знает. Мне так будет спокойнее. Американцы говорят, 22 февраля. Олимпиада китайская закончится. Организуй. Ну там в Испанию, или где сейчас тепло. Может на Карибы? Сними им дом на месяц-другой. Папа будет орать, но ничего. Я его успокою. Пусть уезжают. О своих тоже подумай.
- Супругу вывозим?
- Нет. Пока пусть тут будет. Журналисты эти конченные за ней особо следят. Тут посидит пока.
- А во Львове с офисом и домом все решили?
- Да.
- Тогда для связи.
Фото предположительно разгуливающей по Ницце Елены Зеленский появляется на фоне сотен сообщений, что украинские города блокированы изнутри отрядами территориальной обороны и нацбатальонами, которые не дают мирным жителям покинуть крупные города. Так об этом говорят из Киева, Харькова, Одессы. Жителей Мариуполя бойцы «Азова» (запрещен в РФ) в буквальном смысле взяли в заложники. Их загнали в дома и оборудовали огневые точки на соседних этажах.
Такого не потерпели даже бойцы вооруженных сил Украины, которые служили с азовцами рука об руку. По сообщению официального представителя народной милиции ДНР Эдуарда Батурина, украинские военные нанесли удар ракетой "Точка-У" по штабу "Азова" в Мариуполе. Потому что те отказались выполнять приказы ВСУ.
В то же время, ряд телеграм-каналов, в частности канал «НеМалахов» усомнились в достоверности фото Елены Зеленской из Ниццы. Точнее, в том, что оно свежее. «В этом прекрасном городе сейчас +12 градусов, а это сильно не жарко. На фото, которое гуляет по Тележке, - мадам Елена в летнем наряде. Так что нет, не верим», - пишет автор канала.
А вот про то, что это не Елена Зеленская не пишет никто. Как нет и официального опровержения информации о вывозе супруги президента Украины.
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