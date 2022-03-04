Госдума приняла закон о кредитных каникулах: Кому дадут отсрочку платежа и как ее получить

Госдума 4 марта приняла в первом чтении законопроект о новых кредитных каникулах – не только для граждан, но и для малого и среднего бизнеса. Фото: Shutterstock

Госдума 4 марта приняла в первом чтении законопроект о новых кредитных каникулах – не только для граждан, но и для малого и среднего бизнеса. Разбираемся, что это значит.

1. Что такое кредитные каникулы?

Кредитные каникулы — это период, в течение которого можно не выплачивать долг по кредиту. Штрафы при этом не начисляются и отсутствие платежа не считается просрочкой. Каникулы предусмотрены до 30 сентября 2022 года. Именно до этого дня клиенты могут обратиться в банк для оформления льготы.

Напомним, кредитные каникулы действовали в России во время пандемии - с 20 марта 2020 года по 30 сентября 2021 года и с 1 ноября по 31 декабря 2021-го.

2. Кому они полагаются?

- Физическим лицам, оформившим ипотеку, потребительские и автокредиты.

- Субъектам малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальным предпринимателям.

Кредитный договор должен быть заключен до 1 марта 2022 года.

Финэксперты сходятся во мнении, что особенно важны эти условия для ипотечников, когда взносы порой равны половине семейного бюджета.

Воспользоваться кредитными каникулами смогут все заемщики, включая тех, кто уже воспользовался такой возможностью в пандемию. Важно помнить, что начисление процентов во время кредитных каникул не останавливается, просто их выплата переносится на более поздний срок.

3. На какой срок предоставляются кредитные каникулы?

На срок не более полугода.

4. При каких условиях?

Для физических лиц:

- если доходы упали более чем на 30%,

- кредит не больше установленного правительством уровня (см. "Кстати"),

- заемщик в данный момент не находится на таких каникулах.

Для предпринимателей:

- компания должна быть зарегистрирована в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

- не находится в процедуре банкротства,

- индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве ИП.

5. Как их получить?

Физическим лицам потребуются документы:

- заявление в банк на кредитные каникулы (скачать на сайте банка или отправить через личный кабинет в мобильном приложении),

- справка 2НДФЛ, налоговая декларация или справка о пенсионных выплатах (чтобы подтвердить падение доходов),

- выписка из трудовой книжки, копия контракта, справка от работодателя.

Могут понадобиться дополнительные документы: копия приказа об изменении условий труда, уведомление о сокращении, документы о нетрудоспособности, инвалидности или смерти заемщика.

Предпринимателям потребуется:

- написать заявку на получение отсрочки в банке, где оформляли кредит, указав льготный период (как правило, не более полугода).

Если кредит был залоговым (при покупке недвижимости, машины или другого имущества), банк попросит копию страхового полиса и квитанцию о его уплате.

В течение кредитных каникул не допускается:

- начисление неустойки (штрафа, пени);

- предъявление требования о досрочном исполнении обязательств;

- обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки;

- обращение с требованием к поручителю;

- банк не имеет права попросить досрочно закрыть кредит, если вы исполняете все обязательства по уплате основного долга в соответствии с новым графиком.

6. Как быстро рассмотрят заявление?

Для физических лиц банк принимает решение в течение 7–10 дней. Затем, если заявка одобрена, заемщика пригласят подписать дополнительное соглашение к кредитному договору.

Для юридических – в течение 5 дней.

ЛОЖКА ДЕГТЯ

Проценты все равно платить

- В период кредитных каникул проценты продолжают начисляться. Их все равно придется выплачивать, но позже, когда основные проценты и тело долга уже будут погашены. Передышка обойдется дороже из-за удлинения срока кредита и общего размера кредитных выплат на период "каникул", - предупреждает эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев.

КСТАТИ

Что такое «установленный правительством уровень»?

Ответа на этот вопрос пока нет. Полагаем, что он будет, когда закон вступит в силу. Но, очевидно, что ситуация будет аналогична кредитным каникулам в пандемию.

На сайте правительства РФ в 2020 году было опубликовано следующее:

«Максимальные размеры кредитов, по которым заёмщик вправе обратиться с требованием о предоставлении кредитных каникул:

- потребительский кредит для физлиц – 250 тыс рублей,

- для ИП – 300 тыс рублей,

- обеспеченный автокредит – 600 тыс рублей.

- Ипотека – 2 млн рублей, Москва – 4,5 млн рублей, Московская область, Санкт-Петербург и субъекты Российской Федерации, входящие в состав Дальневосточного федерального округа, – 3 млн рублей.

- Воспользоваться каникулами смогли только 5% обратившихся, - говорит председатель правления Международная конфедерация обществ потребителей Дмитрий Янин. - Многие жаловались, что им отказывают в предоставлении каникул из-за того, что размер кредита выше установленного лимита. И из-за невозможности доказать снижение дохода. Часто была такая ситуация: муж – заемщик, а уволили жену. А банком берется в расчет снижение дохода заемщика. Но его-то доход не снизился, а семейный – да.

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