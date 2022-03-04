Заброшенная могила раздора: известный актер нанес удар по дочери умершей от рака Риммы Марковой

Грандиозный скандал разгорелся с участием дочери покойной актрисы Риммы Марковой.

Грандиозный скандал разгорелся с участием дочери покойной актрисы Риммы Марковой. Известный актер Станислав Садальский разместил фотографии заброшенной могилы знаменитой артистки на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье. Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" сообщил, что на могиле Марковой нет ни памятника, ни даже креста. Когда же наследница актрисы назвала слова Садальского "чушью", он не сдержался.

"Садальский - фейкомет! Все, что он говорит, бред и чушь собачья", - разразилась гневной отповедью дочь Риммы Марковой в ответ на публикацию Cтанислава Садальского. Актер разместил в блоге фотографии заброшенной могилы знаменитой актрисы.

При этом Татьяна Никитина подтвердила, что креста на могиле действительно нет. Отсутствует и памятник. "А что вам дался памятник? Я могу вам прислать фото, но у меня нет ни сил, ни времени!" - привел слова наследницы Станислав.

А потом нанес удар по Татьяне. "У меня есть и силы, и время навещать ее мать. «Бред» о Римминой могиле я пишу уже седьмой год", - поведал актер.

Он заявил, что именно после того, как он поднял шум, родня установила оградку на могилке. "Но Танечка, видимо, не в теме или только проснулась. Она вообще любительница поспать до обеда. День у нее всегда начинался ночью. Сколько ее помню, никогда не работала", - известил Садальский общественность.

По его словам, Маркова "пахала с утра до вечера за лишнюю копейку для ленивой дочери, которую обожала". "Жаловалась на нее часто, но обожала. Так сильно, что фото ее с собой всегда в сумочке носила. А, впрочем, дочурка права, не надо меня слушать. Для этого есть сотрудники кладбища. Наверное, они честно расскажут о могиле, заброшенной родственниками", - добавил мужчина.

Напомним, последние годы Римма Маркова жила в крошечной квартире - комната была метров 15. У нее не было даже стиральной машины. Актриса все деньги тратила на дочь и внука, полностью обеспечив их.

В конце 2000-х у женщины обнаружили раковую опухоль на шее. Она случайно содрала родинку, на этом месте возникло образование. Актриса прошла лечение, болезнь ненадолго отступила. Проявился рак второй раз спустя несколько лет опухолью на яичниках. Третий раз рак атаковал кишечник.

В это время она вдрызг разругалась с Садальским, с которым давно дружила. Во время одного из визитов в больницу актер сделал несколько фото. Это шокировало актрису. Она не хотела афишировать свою болезнь, а Станислав раскрыл ее диагноз общественности. После этого инцидента Римма Васильевна перестала общаться с Садальским.

2 января 2015 года 89-летней актрисе стало плохо из-за рецидива. Утром 15 января артистка скончалась на 90-м году жизни во сне.