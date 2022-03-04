США и Европа готовы начать отменять санкции против России из-за страха

Нам создали врага у самого нашего бока. Этого врага напичкали оружием. Воспитали совершенно в русофобском духе Фото: REUTERS

Об этом ведущему эфира радио «Комсомольская правда» Сергею Мардану рассказал профессор МГИМО, директор центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин.

- Что сейчас происходит на Украине?

- Ну Украине сейчас США реализуют свой сценарий, который был начат ими давным-давно, даже не восемь лет назад, а еще раньше. Он в своей острой фазе.

- Что это за сценарий?

- Нам создали врага у самого нашего бока, на границе протяженностью 2 тысяч километров. Этого врага напичкали оружием. Воспитали совершенно в русофобском духе. И мы вынуждены теперь действовать так, как сложилась эта обстановка. Ничего пока нового нет. Операция идет, в принципе, так, как она задумана. Сами понимаете, во-первых, никто никогда не скажет реальные ли эти планы. Во-вторых, ни один план военных операций на 100% не бывает выполнен. Даже самый гениальный. Поэтому, конечно, вносятся коррективы.

Операция осложняется тем, что подготовлены были войска Украины достаточно хорошо. Вооружены прекрасно. Мотивированы. То есть, США воспитали нам очень серьезного врага. Здесь иллюзий питать не нужно: воспитали не просто нациков, а часть нации, которая нас ненавидит.

- А Европа? Какие могут быть ее следующие шаги в противостоянии с Россией? На что они еще могут пойти? Что у них еще в ассортименте санкций?

- Ни на что. Я уверен, что они начнут давать заднюю. Постепенно.

- Это что значит?

- Это значит, что будут искать попытки компромисса, потому что военные риски стали слишком высокими… Они очень боятся этих военных рисков. И будут сейчас всячески разрабатывать систему их уменьшения.

Скажем, по поведению Польши и Румынии уже стало ясно, что они зашли слишком далеко и стали отыгрывать назад. Замгоссекретаря США Нуланд заявила, что американцы готовы отменить санкции, правда, не конкретизировала как. Я думаю, это сигнал нашим политикам, что американцы готовы вести переговоры.

- Я это заявление Нуланд прочел совершенно по-другому. Процитирую: «Санкции закончатся, если Россия закончит эту войну. Поможет отстроить Украину. И признает территориальную целостность данной страны». Здесь, по сути, говорится, что вы должны уйти отовсюду, включая Крым, и выплатить контрибуцию, а после этого мы с вами, может, поговорим о частичной отмене санкций...

- Нет, это не так. Это сигнал к тому, что они готовы отыграть обратно, в том числе санкции, если операция на Украине будет остановлена. Вот что действительно звучит, в этом заявлении, определенно, – это опасение, что мы сможем политический режим Украины сделать другим. Вот это да. Этого они страшно боятся. Ну, как бы денацификация предполагает смену политического режима. Для нас это как бы точка безусловная, да.

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